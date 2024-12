Guillermo Francos aseguró que Javier Milei «tiene una posibilidad electoral enorme en 2027»

Para el Guillermo Francos, jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei tiene una «posibilidad electoral enorme en 2027» para seguir gobernando el país. Además, aseguró al gobierno le conviene confrontar con Cristina Kirchner.

Las declaraciones surgieron de una extensa entrevista con Newsweek Argentina. El titular de ministros se refirió, entre otras cosas, a cómo visualiza su futuro político, a la posición del gobierno de Javier Milei con respecto al kirchnerismo y a una posible reelección del presidente de la Nación.

Guillermo Francos, sobre su futuro en la política: «me imagino acompañando al presidente Milei»

Consultado sobre cómo se imagina su futuro político, Francos aseguró que se imagina acompañando al presidente Milei en este proceso de transformación política de la Argentina»

Sin embargo, admitió que «a la altura de la vida en la que estoy, es lógico que venga un recambio generacional». «Estamos planteando un cambio muy importante en la Argentina que es seguido por muchos jóvenes y tal vez esa sea una de nuestras ventajas competitivas en lo electoral».

Guillermo Francos sobre el kirchnerismo: «al Gobierno no le viene mal confrontar un modelo viejo con una propuesta nueva»

Consultado sobre si el Gobierno eligió polarizar con Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete aseveró que no sé se trata precisamente de «una estrategia del gobierno» y que es algo «que se ha ido dando naturalmente».

«El Gobierno percibe políticamente que no hay en la oposición figuras que se impongan. Apareció nuevamente la figura de Cristina Kirchner liderando una parte del peronismo, no todo. Y al Gobierno no le viene mal confrontar un modelo viejo con una propuesta nueva», detalló el funcionario.

«Sobre todo si esa propuesta al momento de la elección está mostrando cómo se pudo salir de una crisis a la que el modelo viejo lo llevó», concluyó sobre este pasaje de la entrevista.

Guillermo Francos sobre Javier Milei: «tiene la posibilidad de un segundo mandato»

Sobre una posible reelección de Milei, el titular de ministros aseguró que se la imagina, y que «así está previsto en la Constitución Nacional y ningún presidente que tenga éxito va a dejar en un primer período cuando puede seguir avanzando en su proceso transformador».

«Yo lo veo al presidente ante la posibilidad de un segundo mandato. Hablar ahora de eso tiene algo de utopía, porque uno no sabe cómo va a terminar. Pero tengo el convencimiento de que todo va a ir muy bien. Entonces me lo imagino a Milei con una posibilidad electoral enorme en 2027″, concluyó.