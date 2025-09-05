Guillermo Francos cruzó al Gordo Dan por un ofensivo tuit contra la hija de un senador: «Repudiable»

El Gordo Dan anticipó que va a perdonar a Guillermo Francos por sus declaraciones. Fotos: Gentileza.

Este jueves el Senado rechazó el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad y ratificó la ley. El proyecto tuvo la banca hasta de senadores afines al Gobierno como Luis Juez, quien decidió no hablar en la sesión ante el “castigo” que, dice, recibió en su última intervención. El influencer libertario, Gordo Dan, le dedicó un ofensivo tuit que se volvió viral y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo salió a cruzar: «Repudiable».

El pasado 11 de julio, cuando se trataba por primera vez la iniciativa en la Cámara alta, el senador cordobés, quien es uno de los principales aliados del Gobierno, se emocionó al recordar a su hija: «Convivo hace 25 años con la discapacidad».

«Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad y se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos nosotros todos», concluyó.

Su respaldo a la iniciativa generó mucho ruido en el ambiente libertario y por este motivo Juez no integró la lista para disertar, pero a último momento, rompió el reglamento y pidió la palabra para dar un breve mensaje de agradecimiento en nombre de su familia, por “haberle dado visibilidad a un tema que pretende ser escondido”.

Esta tarde, una de las repercusiones más fuerte dentro del oficialismo por la derrota en el Senado estuvo en manos de Daniel Parisini, el conductor del streaming oficialista Carajo.

El «Gordo Dan» como es conocido en redes apuntó directamente contra el discurso de Juez tras la caída del veto y sostuvo, tras una serie de comentarios groseros, que el senador «usa» a su hija para «hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos».

"Luis Juez":

Por comentarios sobre el tweet que público y eliminó @GordoDan_ pic.twitter.com/1XxuoFWKXi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Guillermo Francos lamentó el tuit del Gordo Dan

«Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión», dijo Francos en contacto con TN.

Inmediatamente, el integrante de la agrupación de Santiago Caputo «Las Fuerzas del Cielo» borró la publicación.

En este sentido, el funcionario de Milei sostuvo que el Gordo Dan «no forma parte del Gobierno» y que «expresa posiciones independientemente».

«Es una persona que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte», agregó y afirmó que «el Presidente seguramente estará en contra del tuit».

Francos comentó que tras la viralización del tuit se puso en contacto con Juez: «No se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto«.

Por último, con respecto a lo que ocurrió este jueves en el Senado, adelantó que el Ejecutivo vetará el proyecto de limitar el uso de DNU.

«Es insólito que el mismo partido que estableció la reglamentación de los DNU sea el partido que ahora intenta modificarlo para que el Gobierno no pueda sostener un veto. La verdad me parece que no tiene mucha lógica la forma en que se ha planteado», concluyó.

El Gordo Dan volvió a cruzar a Luis Juez tras borrar el tuit

Si bien había borrado la publicación tras las declaraciones de Francos, el Gordo Dan insistió en su ofensiva contra Luis Juez.

«Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte«, mencionó primero.

Después prosiguió escribiendo en sus redes sociales: «Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa».

Por último, también tuiteó sobre las declaraciones de Francos y señaló que lo va a perdonar: «No voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo».