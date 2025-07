Guillermo Francos habló de la relación con los gobernadores: «Intentamos acercarnos, pero ellos a veces se alejan»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó esta mañana del corte de cinta inaugural de la Exposición Rural que se celebra en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo y habló del vínculo del Poder Ejecutivo con los gobernadores, en plena tensión por los reclamos de las provincias en materia de coparticipación.

El funcionario indicó que tiene intenciones de acercar posiciones, pese a la reticencia de los mandatarios provinciales, y se mostró optimista por la posibilidad de recuperar el vínculo. «Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas», sostuvo en el ingreso al predio de La Rural.

A las 19 se celebrará el cocktail de la entidad, que contará con la presencia de varios gobernadores, y se espera la asistencia del ministro coordinador en lo que podría ser el primer cruce luego de que la Cámara de Senadores le diera media sanción al proyecto de ley promovido por las provincias que consiste en la modificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y promueve cambios en el reparto de los fondos que recauda la tasa vial que surge del impuesto a los combustibles.

Qué dijo Guillermo Francos sobre el mandato de Javier Milei y su relación con los gobernadores

Francos aseguró que: «Voy a asistir y asistirán gobernadores. Nos saludaremos con mucha cordialidad y estableceremos un diálogo cordial, como hemos tenido siempre«, luego de que los mandatarios provinciales reclamaran una convocatoria formal del Gobierno.

Sin embargo, reafirmó la decisión que expresó el presidente Javier Milei de «vetar todas las leyes que impliquen un gasto fuera de lo previsto».

«El objetivo central del gobierno es mantener el equilibrio fiscal», argumentó. Además, hizo eco de los reclamos por la situación de la obra pública, y si bien admitió que «no hay dudas de que está mal», lo atribuyó a las administraciones que se sucedieron durante 40 años. «Pasó de todo: corrupción, como lo vimos en una condena a varios funcionarios, desidia, abandono y este gobierno está decidido a encararlo dentro de los tiempos necesarios», planteó.

«Llevamos un año y medio de gobierno, no pueden exigirle al presidente Milei que resolvamos todos los temas al mismo tiempo», sentenció.

En otro pasaje de sus declaraciones a la prensa acreditada, Francos evitó hablar de nuevos anuncios en materia de retenciones, aunque remarcó que el tributo, en las economías regionales, está siendo eliminado, y que pese a que el libertario las considera «un mal impuesto», configura «una parte importante de los ingresos para mantener el equilibrio fiscal».

«Hay que analizar. Hemos bajado gastos para eliminar impuestos. Hemos eliminado impuestos en las economías regionales como consecuencia de la baja de gastos. Como dice el Presidente, la motosierra va a seguir», prometió.

Por último, descartó que el Gobierno Nacional atraviese una crisis institucional, y habló de las diferencias entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel al definir la tensión en el vínculo como «una diferencia política que se planteó en términos muy duros».

«Lo que dije fue que no había una crisis institucional. Si hay un desacuerdo hay una crisis política, hay una diferencia política, para no hablar de crisis, porque uno dice crisis, pero no existe. Hay una diferencia política que se planteó en términos por ahí duros, es eso«, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas.