Guillermo Moreno sobre el Gobierno: «Fracasó, pero Alberto Fernández transita su mejor etapa»

En medio de la interna oficialista, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, volvió a criticar al Gobierno de Alberto Fernández, pero sorprendió al considerar al mandatario como «el único candidato» del Frente de Todos en las próximas elecciones presidenciales. «Sacó del ring a Cristina Kirchner, incluso a Sergio Massa», sentenció el exfuncionario.

«Este Gobierno fracasó rotundamente pero Alberto Fernández está atravesando su mejor etapa», disparó Moreno en el programa Elijo Creer, en Radio Continental. «Esto está agotado, terminado en todos los frentes. ¿Cómo salen de este fracaso Cristina Kirchner y Sergio Massa? El único que puede salir de esto es Fernández porque no le importa nada», apuntó el exfuncionario, con ironía.

«Lo más importante que tiene Alberto para dominar psicológicamente a todos, incluso a Cristina, es que tiene discurso. Porque como no le interesa nada la realidad, siempre fue un posmoderno de estos muchachos que se manejan con las subjetividades del espejo, entonces él se autopercibe exitoso», continuó Moreno.

«Por eso hizo el discurso del 1° de marzo, es el único que se puede parar desde el Frente de Todos ante el pueblo argentino y decir: ‘hice las cosas muy bien por favor votenme’«, aclaró el precandidato a presidente al referirse a las declaraciones de Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.

«Es el único candidato que tiene el Frente de todos. No hay otro», destacó Moreno. De esta forma, el exsecretario de Comercio desestimó también una eventual candidatura del embajador de Brasil, Daniel Scioli, quien en los últimos días, según su entorno, se habría mostrado dispuesto a participar de la interna oficialista.

«Alberto tiene la billetera más grande de la Argentina, Scioli comparado con él debe tener una monedita. También tiene discurso, porque no le interesa la realidad. Es de estos muchachos que no tiene principio ni valores», señaló Moreno, en diálogo con el medio radiofónico.

«La realidad no es un criterio de verdad para Fernández, Duran Barba es igual. Está en el centro del ring, los sacó a todos. A Cristina, incluso [Sergio] Massa. ¿Cómo va a ser candidato con un 6,6% de inflación? No puede, no le da y Alberto lo sabe. Es el único candidato del Frente de todos. Ya se va a ver en unas semanas por delante», concluyó al respecto.

A lo largo de la entrevista, el exfuncionario ahondó en el «fracaso» del Gobierno y consideró como único logro de gestión la visita del Alberto Fernández a la Antártida. Moreno también criticó la falta «de un plan económico»y apuntó contra la gestión del ministro de Economía luego de darse a conocer esta tarde que el índice de precios al consumidor (IPC) marcó 6,6% en febrero y superó el 100% en la medición interanual, la variación más elevada en tres décadas.

«¿Dónde va haber aprendido Massa? Un muchacho que fue abogado y que nunca trabajó en el sector privado…Es un audaz, lo que pasa es que la distancia entra la audacia y la responsabilidad es muy finita. Si tenés 6,6% de inflación, imaginate«, ironizó.

