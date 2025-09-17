Guiño a los gobernadores: el Gobierno de Javier Milei promete un fuerte aumento en el reparto de ATN para 2026

En un claro gesto hacia los gobernadores, el presidente, Javier Milei, proyecta aumentar ocho veces el dinero a repartir entre las provincias por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según se contempla en el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso Nacional.

De las planillas oficiales, surge el crédito presupuestario para este ítem cuenta con $ 569.426 millones, lo que implica un alza de 689% contra el proyecto presentado para 2025. Un informe de la consultora Politikón Chaco, precisó además que es un 147% real superior respecto al crédito presupuestario vigente a la fecha.

Este considerablemente aumento se da luego que el gobierno vetó la Ley de ATN que sancionó el Congreso Nacional y que este jueves será tratada por el Senado para su insistencia. Durante los últimos días se conoció que la semana pasada, tras las primeras reuniones de la Mesa Federal, el gobierno repartió ATN por $ 12.500 millones para Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Misiones.

De acuerdo al “poroteo” que se hace en el Congreso, si hay cambios de posturas el gobierno lograría sostener el veto en la Cámara Alta, pero en caso de que pasase, en Diputados está muy cerca de lograr mantenerlo.

No obstante, cabe apuntar que en caso de que se mantenga el veto, este aumento de la partida para ATN para 2026 no implica un cambio en la forma de reparto que se mantendrá en forma discrecional en manos del Poder Ejecutivo.

Qué pasa con las transferencias no automáticas

El conjunto de transferencias no automáticas (en donde están incluidos ATN) crecerían cerca de 6,8% real con un desempeño muy desigual: las transferencias corrientes se incrementarían en 9,2%, pero las de capital caerían en 34,7%.

En lo que respecta a las transferencias automáticas, alcanzarían a $73.914.238 millones en 2026, una cifra equivalente a 7,2% del PIB, según estimó Politikón Chaco.

“Estos recursos presentarían un alza real, comparando con inflación proyectada en ese texto, del 6,5% respecto al año 2025, año donde las transferencias automáticas totalizarían unos $ 60.581.374 millones y mostrarían alza del 2,5% vs. 2024”, añadió.

El informe evaluó que “considerando esas transferencias en moneda constantes, las del 2026 lograrían ubicarse no solo 6,5% por encima de 2025, sino también por delante de 2024 (+9,1%) y también de 2023, aunque de manera más leve (+0,1%)”.

El trabajo precisó que “si bien el consolidado de transferencias lograría ubicarse levemente por encima de 2023, no todos los distritos alcanzarían ese resultado: un lote de ocho provincias aún tendría en 2026 un nivel inferior, en moneda constante, a ese año, con Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe con bajas superiores al -1% real”.

Por otro lado, en medio del estancamiento económico, el gobierno espera que el resultado fiscal en las provincias se resienta.

Se estima que el resultado primario pasaría del 0,4% del PIB en 2024 al 0,2 en 2025; por su parte, el resultado financiero pasaría del 0,2% al -0,1%. Por ende, el resultado financiero sería deficitario en este 2025 para el conjunto de subnacionales, estimado en unos $487.111 millones, según indicó el informe.

No obstante, para 2026, el Gobierno nacional proyecta mejoras para el conjunto de provincias y CABA, que cerrarían el año con superávit primario por el 0,5% de PIB y superávit financiero del 0,2% del producto. En términos de ingresos, mostrarían un superávit primario del 2,5% y financiero por el 1,1%.