Gutiérrez habló del portazo de Rolando Figueroa y sugirió que recibe órdenes «a 1.100 kilómetros»

13 segundos de silencio. El gobernador Omar Gutiérrez se tomó el tiempo esta mañana cuando RÍO NEGRO le preguntó cómo había tomado el anuncio del diputado nacional Rolando Figueroa de competir en las elecciones de gobernador por afuera del Movimiento Popular Neuquino. «Yo prefiero hablar de nosotros», dijo el mandatario, quien planteó una reivindicación del partido y sembró la duda: «Nosotros no recibimos órdenes desde 1.100 kilómetros».

«Libertad, independencia, autonomía y soberanía política han sido nuestros estandartes, nuestros valores. Yo vuelvo a votar por esos valores», afirmó Gutiérrez y dijo no querer perder «esa posibilidad de decidir y que se vaya a 1.100 kilómetros de distancia». «Yo la voy a defender. Es lo que mamé de chico, es lo que me enseñaron de chico y lo que viví en aquella primera campaña política en el año 1985», sostuvo.

El gobernador habló hoy en una conferencia de prensa tras la presentación del Plan Foresto Industrial junto a funcionarios de la provincia y el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal de la Nación, Jorge Neme.

Esa presencia fue la que moderó el ánimo de Gutiérrez, quien en las últimas declaraciones sobre Figueroa había sido por demás beligerante. «Si es como vos decís, ¿por qué no te vas de Neuquén?», le había sugerido al ahora candidato.

Esta mañana, dijo «no opino de las decisiones de nuestros rivales», aunque dejó entrever que considera que el dirigente responde a un proyecto político digitado desde Buenos Aires. «No me gustaría pensar que algún acuerdo que por ahí se dice tan solo tiene por detrás, por arriba y abajo agarrar el manejo de Vaca Muerta», cuestionó.

Más Marcos Koopmann

Para Gutiérrez, ahora «se abre una nueva etapa, reivindicatoria de la historia» y parafraseó las palabras del basquetbolista Emanuel Ginobili en el Salón de la Fama de la NBA para definir que él tampoco llegó a su cargo «por una cualidad personal», sino «por formar parte integrante de lo que para mí es uno de los mejores proyectos políticos que hay en el mundo».

«Tiene que ver con proyecto político local, regional, que te da la posibilidad de participar y que tiene la puerta abierta y que hace algunos años decidió promover y apuntalar el recambio generacional», apuntó y dijo que, después de Felipe Sapag, había sido «el segundo gobernador más joven en la historia de la provincia».

«Y Marcos Koopmann va a ser el próximo gobernador que asuma con la misma edad que tenía yo. Hoy es más Neuquén, más MPN, más Marcos Koopmann gobernador», afirmó.

Gutiérrez dijo que no tiene dudas «de que va a haber lealtad y nobleza al momento de trabajar y de votar» y de que «el pueblo una vez más va a elegir el escudo, el emblema de un partido que tiene 62 años de historia».

La decisión sobre la banca

El gobernador volvió a insistir con que el MPN es «el único proyecto político provincial que abre las puertas y da la posibilidad de elegir y ser elegido con las mismas reglas» y que «los proyectos están por encima de las personas». «Si verdaderamente sos parte de un proyecto, lo que está adelante de todo esto es el proyecto», reclamó.

«Voy a cumplir 40 años de militancia y solamente ocupé cuatro veces un cargo electoral: concejal, dos veces gobernador y presidente del partido. Cuando se me ofreció, gustoso lo acepté. Cuando no me tocó, con más gusto y ganas trabajé para fortalecer al MPN porque políticamente considero que es el motor para transformar los recursos en riqueza», dijo Gutiérrez.

Consultado por RÍO NEGRO sobre la posibilidad de reclamarle la devolución de la banca de diputado a Figueroa, quien accedió al cargo con el sello del MPN tras imponerse en las PASO frente al oficialismo, dijo que «es una decisión de las autoridades partidarias y de la militancia».