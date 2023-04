Gutiérrez pidió la provincialización de las vías férreas: «Nos parece importante elevar la voz»

Durante los festejos del 57º aniversario de Plaza Huincul, el gobernador Omar Gutiérrez, planteó la importancia para toda la región de la provincialización de las redes férreas en el trayecto Neuquén-Zapala, y la relación de este servicio frente a las posibilidades que plantea el desarrollo de Vaca Muerta.

“También en Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala, estamos necesitando la provincialización de las redes férreas, de las redes de nuestro ferrocarril, y a partir de ahí poder proyectar también la unión de Plaza Huincul y Cutral Co al corazón del desarrollo de Vaca Muerta, con redes de ferrocarril propias que habremos de ejecutar y construir para articular, conectar e integrar a Plaza Huincul y a Cutral Co en la matriz de desarrollo provincial, consolidando el desarrollo de la Patagonia y el país”, sostuvo Gutiérrez.

El 12 de marzo de 1993, la empresa Ferrosur Roca SA comenzó a operar la concesión del transporte ferroviario únicamente de cargas con 3.110 kilómetros de vías de trocha ancha del ex Ferrocarril Roca. La red operada comprende, entre otros, el trayecto Zapala-Neuquén.

Sobre su planteo, el gobernador recalcó: “Nos parece importante elevar la voz en el respeto y el diálogo con la debida anticipación, y que no nos pase lo que ahora está pasando con el debate y el diálogo del destino final de las concesiones hidroeléctricas”, subrayó.

El pedido del gobernador se da en el contexto del vencimiento este año de las concesiones de operación de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén. Es por ello que Gutiérrez también reiteró la necesidad de anticipar el diálogo sobre el destino final en el manejo de las represas sobre la cuenca de los cursos de agua.

A la vez dijo que “también es nuestro deseo poder tener en Plaza Huincul un aeropuerto de transporte de cargas que permita la descentralización del desarrollo económico y social hacia el interior de la provincia del Neuquén”.

El vencimiento de las concesiones hidroeléctricas

Días atrás, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, se expresó en el mismo sentido y explicó que en ocasión de desarrollarse la semana pasada en Neuquén capital una nueva edición del evento IDEA, mantuvo un encuentro con la secretaria de Energía de Nación, Flavia Royón. En la oportunidad, indicó Monteiro, se le informó que Nación no prevé prorrogar las concesiones hidroeléctricas y que tienen diseñado una hoja de ruta que será presentada a las provincias.

Monteiro indicó que desde las provincias se solicitó que se informe en detalle los términos de esa hoja de ruta, y se adelantó sobre los puntos en los que Neuquén y Río Negro están de acuerdo y que son producto del trabajo técnico realizado desde fines de 2021 y durante todo 2022.

En la cuenca de los ríos Limay y Neuquén y que abarca a las provincias de Neuquén y Río Negro, se levantan las represas cuyas concesiones comienzan a vencer en agosto de este año y que producen el 67% de la electricidad producida por las centrales hidroeléctricas. Pero en total son más de 20 las concesiones hidroeléctricas que vencen este año -luego de 30 años de operación privada- y que están distribuidas en distintas provincias, comunicaron desde el Gobierno de Neuquén.