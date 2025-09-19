Habilitaron el nuevo asfalto en avenida clave de Las Grutas

El gobernador Albero Weretilneck presidió el acto de inauguración del nuevo asfalto de la avenida Río Negro en Las Grutas, una obra que tuvo una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos financiada con fondos provinciales.

El proyecto incluyó la repavimentación integral, la puesta en valor de los principales cruces, cordón cuneta, badenes, estacionamientos, señalización y la renovación de la red de agua potable con cañerías de polietileno. También se realizó el reencarpetado de la Avenida Jacobacci.

«Esta avenida constituye una vía de acceso fundamental, la puerta de ingreso a Las Grutas y una mejora estratégica que beneficia a los vecinos, a toda la región y a los miles de visitantes que llegan cada temporada», expresó Weretilneck, quien remarcó además que la Provincia «está presente con obras que transforman la vida de la gente y potencian a Las Grutas como uno de los destinos turísticos más importantes del país».

En el mismo sentido, el intendente Adrián Casadei destacó el acompañamiento provincial y valoró la decisión de invertir en infraestructura urbana de impacto directo: «Esta obra no solo embellece y ordena el acceso a la ciudad, también genera más seguridad y mejor calidad de vida para quienes vivimos acá todo el año».