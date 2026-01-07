Cutral Co: Una empresa se interesó en la ampliación del parque solar a 30 megavatios

El proyecto de ampliar hasta 30 megavatios el parque solar de Cutral Co bajo la modalidad de iniciativa privada tiene una empresa interesada. El municipio firmó el acta compromiso para avanzar en el proceso previo y la firma tiene 60 días para presentar las garantías y la inversión estimada para afrontar el desarrollo de proyecto. Cutral Co está reconocido como agente del Mercado Eléctrico Mayorista por Cammesa.

Una vez que se reanudó la actividad administrativa después del receso de fin de año, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmó junto a Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy S.A.E.C.A, el acta de compromiso. Este es el paso previo al avance del proceso de iniciativa privada que permitirá construir un parque solar fotovoltaico de 30 megavatios de potencia que se bautizó, Cutral Co II.

“Es una propuesta de iniciativa privada de la empresa Kaizen para la ampliación del parque solar, que ya está autorizada por Cammesa y por Nación. Tienen 60 días para presentar las garantías, la inversión y los recursos necesarios para ejecutar la obra», sostuvo el jefe comunal cutralquense, luego de la firma que se hizo este martes.

El intendente Rioseco expresó que una vez que esté en marcha la iniciativa, «dejará renta (a las arcas municipales) y eso nos permitirá realizar obras, construir escuelas, generar producción y crear mano de obra». Aclaró que lo que se viene en los próximos años es la «energía por eso planteamos esto como una mirada hacia el futuro».

En tanto, el representante de la empresa expresó que se «treinta megas no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co». Escobar explicó que evaluaron la trayectoria del municipio en esta materia.

La empresa Kaisen Energy tiene dos meses para presentar toda la documentación y garantías (Foto: Gentileza)

El parque que está en marcha

El actual parque -que se sitúa a la vera norte de la Ruta 22, en el kilómetro 1.333- es de 3,1 megavatios de potencia. El municipio tiene firmado un acuerdo con Pampa Energía para venderle energía desde febrero de 2025.

De mantenerse encarrillado el desarrollo del proyecto Cutral Co II con esta firma, se deberá fijar cuál será el porcentaje de regalías que ingresarán a las arcas municipales. En principio, el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, adelantó la semana anterior que el piso será del 6%.

En ese momento, indicó que el municipio dispone de las tierras; el reconocimiento como agente del MEM; el know how, la ingeniería básica del proyecto y la autorización tanto de Nación como de Provincia para avanzar en la propuesta.

El municipio está decidido a llevar adelante el proyecto y en el caso en que no conforme la presentación de la empresa Kaizen y no exista otro interesado, se avanzará con fondos propios. Aunque en ese caso será de hasta 15 megavatios de potencia. Los proyectos a futuro también es la posibilidad de generar también potencia, además de energía.