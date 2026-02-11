«Hasta cuatro colectivos por día»: alarma la llegada de trabajadores golondrina sin lugar en Neuquén

La llegada de trabajadores golondrina del norte del país en una cantidad superior a la necesaria para satisfacer la demanda de trabajo en las chacras de Neuquén encendió las alarmas de la secretaría provincial de Trabajo, que organizó un operativo para atender la situación e impulsar, en la medida de lo posible, el retorno de la gente a su lugar de origen.

Pablo Castillo, el titular de la cartera laboral, explicó a Diario RÍO NEGRO que el momento más crítico se dio en la última semana de enero y la primera de febrero, cuando se reportó el ingreso de «hasta cuatro colectivos por día» en la zona de San Patricio del Chañar, el principal polo frutícola que aún conserva la provincia.

El funcionario citó las dificultades que atravesó el sector durante la última temporada y explicó que la cosecha, por motivos coyunturales y estructurales, fue sensiblemente menor a la de otros años. Mencionó concretamente dos tormentas, una de ellas con caída de granizo, que afectaron el estado de la manzana y la pera en el Alto Valle.

En ese contexto, sostuvo que la demanda de mano de obra disminuyó en buena parte de la región productiva, y los trabajadores, mayormente provenientes de Tucumán, terminaron recorriendo el valle en busca de empleo.

Sin opciones en otros puntos relevantes de la zona, como Roca o Cipolletti, comentó que varios colectivos encargados de transportar al personal llegaron hasta San Patricio del Chañar y, en menor medida, Vista Alegre.

Trabajadores golondrina sin lugar en Neuquén: «No tenían a donde ir»

«Tuvimos colectivos bajando gente que después no tenía a donde ir», indicó Castillo. El asuntó derivó en la intervención de la secretaría de Trabajo de Neuquén, que se puso en contacto con el gremio Uatre, los municipios, la Policía provincial y el área de Tránsito.

Según dijo, alrededor de 600 personas relacionadas a este esquema productivo ingresaron a la provincia durante las últimas semanas.

«Les dimos un tiempo prudencial para que vieran si podían encontrar alguna salida laboral ocasional en la zona y finalmente les dijimos que la mejor opción para ellos era que regresaran a su provincia de forma anticipada», explicó el secretario de Trabajo.

Desde el Gobierno provincial, además de ordenar un incremento de los controles en ruta, se inició una comunicación con las autoridades de Tucumán, que desde hace años organiza y financia el transporte de los trabajadores desde su territorio hacia distintas economías regionales del país, donde suelen realizar labores de cosecha.

«Se comunicó el ministro (Lucas) Castelli y la recepción que tuvimos fue buena; entendemos que no estaban al tanto sobre la realidad de la fruticultura este año en Neuquén y Río Negro», agregó el funcionario provincial.

La fruta, con menos espacio en la provincia

Castillo también se refirió a los inconvenientes estructurales que afronta el rubro de la fruta, como la pérdida de superficie productiva. En el caso de El Chañar, comentó el avance de otros cultivos sobre parcelas que antes estaban dedicadas a montes frutales. Por su parte, en Centenario, dijo que el incremento de los loteos y las urbanizaciones también redujo la cantidad de hectáreas en producción.

Sobre el estado de situación actual, aclaró que el ingreso de colectivos con trabajadores se detuvo y precisó que la mayoría de ellos emprendió el regreso, más allá de dos familias que decidieron quedarse en San Patricio del Chañar.

El secretario laboral destacó de todos modos la importancia que tienen los golondrina para la fruticultura local, ya que se trata de personal capacitado para desempañar tareas que muchas veces se realiza sobre producción destinada a exportación.

Sin embargo, volvió a remarcar los problemas que se registraron durante la temporada productiva y la crisis que, desde hace años, enfrenta esta economía regional, clave en el desarrollo inicial de la región.