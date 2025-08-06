Hay acuerdo: La Libertad Avanza irá en alianza con el PRO y Aníbal Tortoriello en Río Negro

En Río Negro, La Libertad Avanza irá en alianza con Tortoriello y el PRO en la elección de octubre.

La Libertad Avanza cerró este miércoles un acuerdo de coalición electoral con el PRO, el partido CREO Río Negro —que lidera Aníbal Tortoriello— y Republicanos Unidos, con vistas a las elecciones del próximo 26 de octubre. El acuerdo se firmó en Capital Federal.

La flamante alianza definirá en los próximos días sus candidatos. «Desde Republicanos Unidos entendemos que esta alianza es el inicio de un camino de construcción no sólo para ratificar el rumbo, sino para aportar nuevas ideas y visiones. Este acuerdo permite empezar a transitar junto con La Libertad Avanza, CREO y el PRO un camino para ser opción de poder, cambio y transformación en Río Negro», expresó Nicolás Suárez Colman al anunciar el entendimiento.

En un comunicado, el PRO Río Negro destacó la importancia de la unión de fuerzas. «Lo importante no son los nombres, sino los valores de defensa de la libertad que compartimos», señaló su presidente, Juan Martin, tras un encuentro en el que participaron Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, y Santiago Ibarrolaza, de CREO.

El dirigente recordó que «siempre sostuvimos la necesidad de unir a los parecidos» y afirmó que, aunque cada fuerza tiene sus matices, «estamos defendiendo lo mismo». En ese sentido, subrayó que el objetivo es «darle todo el apoyo a la gestión del presidente Milei para que pueda avanzar con las transformaciones que está llevando adelante».

El titular del PRO advirtió sobre el riesgo de retroceso y prometió candidatos para defender el rumbo

Martin advirtió que «el cambio está en marcha en la Argentina, pero si vuelve el kirchnerismo todo el esfuerzo que estamos haciendo puede echarse a perder». Además, vinculó el acuerdo con lo que ocurrió «en los distritos más importantes del país, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires».

Los detalles de la coalición, incluidas las candidaturas, se conocerán en los próximos días. «Vamos a tener una lista lo más representativa posible, con los mejores candidatos para defender el cambio», anticipó el titular del PRO Río Negro.