Historias de vida en profundidad de mujeres de Río Negro y Neuquén que vivieron la dictadura

La presentación de Mujeres y Dictadura en Roca se hizo en una de las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro (gentileza)

«De nuevo en las calles, ahora con formato de libro», fue alguna de las expresiones con las que se quedó Eugenia Cattáneo, del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Río Negro, tras la presentación del libro «Mujeres y Dictadura» que se llevó a cabo en Roca y Cipolletti, con las voces de 19 mujeres que a través de sus historias de vida, abren una ventana a los casi 50 años de la sociedad política rionegrina antes, durante y después de la última dictadura militar.

El proyecto interdisciplinario y colectivo comenzó en 2017 y en 2022, los relatos en casi 40 horas de entrevistas logradas para el trabajo, fueron consideradas patrimonio de la humanidad por el proyecto UNESCO «Memorias del Mundo» y el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro, es el custodio del material.

Eugenia, que también integra la Asociación de Familiares que fueron víctimas del Terrorismo de Estado en Río Negro, se sumó ante una convocatoria del Centro Interdisciplinario de Estudios (CIEDIS) de la UNRN, en Viedma, que reunió a varias organizaciones.

La obra es la última etapa de estos ocho años de trabajo. Con una mayoría del equipo residente en Viedma, estuvieron este fin de semana en el Alto Valle: Mariana Rulli (del CIEDIS y la UNRN), Lucía Sanfardini (Conicet, CIEDIS y UNRN), Diego Salinas por la editorial universitaria, Adriana Battiston (APM), Eugenia Cattáneo de la APM y la Asociación de Familiares y Sihuen Vizcaíno, del equipo audiovisual de la UNRN.

«El relato en primera persona, algunas narraciones por primera vez de historias de vida que nos muestran la historia colectiva, la perspectiva de género» que se trabajó en la previa a las entrevistas, hicieron del libro «algo inédito» para la provincia y en la región, opinó Eugenia.

En octubre prevén visitar Bariloche y es posible que antes estén en la línea sur rionegrina, debido a que una de las protagonistas del libro es del lugar. Los reportajes fueron en 2017, 2018, 2019 y 2020. La única entrevista virtual fue a Noemí Labrune, dirigenta de la APDH Neuquén, en plena pandemia.

Integran el libro las voces de Marta Borda, María Noemí Bringue, Marta Bronstein, María Teresa Causa, Cristina Cévoli, Esteban Delpech, Mirta Díaz, Gladis Elvira, Cecilia Lini, Georgina Maders, Nilda Nervi, Beatríz Padín, Vilma Rial, Nora Rivera, Marta Rodríguez, Élida Sifuentes, Gloria Zoratti y Noemí Labrune.

Integran el equipo de trabajo Mariana Rulli, Javier Torres Medina y Lucía Sanfardini (compilación) junto con Julián Arribas, Adriana Battiston, Eugenia Cattáneo, Dalia Chaina, Pablo Degliantoni, Julia Del Carmen, Pilar Pérez, María Marta Quintana y Sihuen Vizcaíno.

Las 19 entrevistas fueron seleccionadas como proyecto Unesco Memorias del Mundo 2022 web-doc en https://mujeresydictadura.educacionrionegro.edu.ar/

Las expositoras del libro viajarán con la obra a la línea sur y a Bariloche en los próximos meses (gentileza )

La recepción del libro en Roca y Cipolletti

En la presentación del libro «hubo mucha participación, fueron encuentros masivos. Por qué desde una perspectiva feminista?, porque queríamos relevar el pasado reciente de nuestra provincia desde las voces de las mujeres del Valle, de la zona Atlántica, desde Bariloche y la Línea Sur, describir cómo se vivía en Río Negro durante la última dictadura», destacó Mariana Rulli, compiladora

Eugenia agregó que regresaron a Viedma con mucho afecto, cariño «y el impulso de seguir militando, que creo que es el mensaje que transmite el libro», consideró.

Junto con las historias de vida de las 19 mujeres, la obra tiene capítulos introductorios sobre el dispositivo represivo en Río Negro y memoria de género y postdictadura, de Pilar Pérez y María Marta Quintana, respectivamente.

También un capítulo destacado sobre la metodología de abordaje para las entrevistas «para lo que les pueda servir a otras personas» y la idea audiovisual elegida para las entrevistas.

«No queríamos hablar de la dictadura, sino que la voz de cada una de ellas nos cuente con su infancia, adolescencia y militancia de aquella época los mandatos y acontecimientos históricos de los que fueron parte, como el choconazo, el plan de Salud, la adolescencia hippie, las científicas del Balseiro, la docente y militante, la creación de los sindicatos… historias de vida atravesadas por la militancia y las consecuencias después de la dictadura. Ninguna dejó sus ideales, utopías y las formas de militar, todas están vinculadas a la militancia de los derechos humanos: unas feministas, otras no«, finalizó Eugenia Cattáneo.