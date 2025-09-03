El hospital de Cinco Saltos reabre su quirófano tras cuatro meses sin cirugías

El Hospital de Cinco Saltos reabrió su quirófano después de más de cuatro meses de inactividad y permitirá la atención de pacientes no solo de la localidad, sino también de localidades como Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Campo Grande.

Se trata de una solución provisoria ya que el espacio se habilitó a partir del reacondicionamiento de la sala de tomografía y funcionará como alternativa hasta que finalicen las obras del nuevo sector del quirófano principal, en ejecución.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director del hospital, Fabián Pérez, destacó que el trabajo realizado fue posible gracias al esfuerzo conjunto del personal. “Fue un trabajo en equipo. Esto permitirá descongestionar la red hospitalaria”, señaló.

En cuanto a las especialidades, Pérez detalló que el quirófano recibirá a cirujanos generales, traumatólogos y tocoginecólogos, entre otros profesionales.

Se podrán realizar operaciones programadas y de urgencia. (Foto: Gentileza)

Las intervenciones abarcarán un amplio espectro: Cirugías generales como apendicectomías, tratamiento de hernias y extracción de vesícula biliar. Gineco-obstétricas, incluidas cesáreas, partos y procedimientos vinculados al útero y lesiones vaginales. Oftalmológicas, como corrección de párpados y afecciones en los lagrimales. Traumatológicas, entre ellas extracción de implantes, reparación de fracturas, cirugías de rodilla y hombro, además del tratamiento de lesiones deportivas.

“Tanto las operaciones programadas como las de urgencia podrán realizarse nuevamente aquí, siempre de acuerdo al diagnóstico médico”, agregó el director.

Además, destacó que esta reapertura es por la comunidad, «aprovechamos ese espacio importante en cuanto a dimensiones y allí funcionará quirófano hasta tanto se habiliten los nuevos«, afirmó Peréz.