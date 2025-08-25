Trabajadores de salud reclaman mejoras en el hospital de Cinco Saltos

El gremio de trabajadores de la salud (Asspur) presentó un reclamo ante el Concejo Deliberante para que sea elevado a Provincia y se adopten medidas urgentes frente a lo que describen como “una situación de grave deterioro institucional y sanitario, que requiere acciones urgentes por parte de las autoridades correspondientes”.

Frente a esta situación, el director del hospital, Fabián Pérez, afirmó que actualmente se trabaja en el ingreso de más personal y que, junto a Provincia, avanzan con la obra de ampliación y refuncionalización, cuya primera ala de internación se habilitará esta semana. Además, señaló que están gestionando un convenio con una entidad privada para resolver de manera temporal la situación del quirófano.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la presidente del Concejo, María Paz Cerruti, explicó que en una primera instancia recibieron a los trabajadores y luego realizaron una presentación formal con distintos planteos vinculados al funcionamiento del hospital. “Actualmente estamos a la espera de algunas respuestas de Provincia para poder comentarles luego a los empleados del hospital. Se están realizando las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud”, señaló.

En el documento, los trabajadores denunciaron la falta de recursos humanos, el cierre del quirófano por remodelación y riesgo de derrumbe, la existencia de unidades sin calefacción ni Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, la restricción del laboratorio únicamente a urgencias y la redistribución de personal que, según advirtieron, vació servicios clave para el hospital.

Martina Curruhuinca, enfermera del hospital, detalló a este medio que faltan trabajadores en áreas de servicios generales y administrativos, además de especialistas en urología, otorrinolaringología, oftalmología, así como personal de cocina, lavadero, mucamas y farmacéuticos. También subrayó las dificultades que representa cubrir la región: “Los centros de salud Cordero y Barda siguen cerrados, lo que significa cubrir esas zonas con ambulancias deterioradas. Barda hace un año que no tiene cobertura a la tarde, a la noche ni los fines de semana. Cordero lleva dos meses en la misma situación: cerrado de tarde y noche, y sin atención los fines de semana y feriados”.

Otro enfermero, José, agregó que la falta de quirófano obliga a trasladar pacientes a localidades cercanas, lo que genera demoras en las cirugías y “pone en riesgo a los pacientes y al personal por las condiciones de las ambulancias”. También mencionó la crisis en salud mental por falta de profesionales, lo que impide el ingreso de nuevos pacientes, y advirtió sobre la falta de pastillas anticonceptivas.

Desde la dirección del hospital, su titular Fabián Pérez sostuvo que se está avanzando en el ingreso de personal. “Han ingresado médicos, enfermeros y hay varios expedientes en proceso de designación”, indicó.

Respecto a la situación edilicia del quirófano, reconoció que las estructuras “son muy antiguas” y presentan “algunas deficiencias estructurales que, por una cuestión de protección al paciente y al personal hospitalario, se decidió cerrarlo”. Sin embargo, adelantó que se construirán dos nuevos quirófanos y que, mientras tanto, el Ministerio de Salud gestiona un convenio con una entidad privada para utilizar sus instalaciones.

En relación al laboratorio, Pérez afirmó que se realizan todas las determinaciones “conforme el equipamiento con el que contamos” y destacó que “desde esta gestión se le da prioridad en cuanto a insumos a este servicio, sin dejar de lado el resto”. Además, aseguró que el hospital está recibiendo insumos y medicación del Ministerio de Salud.

El hospital de Cinco Saltos se prepara para recibir su primera ala de internación en su primera etapa del plan de ampliación

Ampliación del sector de internación del hospital de Cinco Saltos. (Foto: Gentileza)

El Hospital de Cinco Saltos inaugurará el próximo 28 de agosto la primera ala de internación del plan de ampliación que financia el Gobierno de Río Negro. En esta primera etapa se sumarán 21 camas al sistema sanitario local, dentro de una obra que en su totalidad prevé alcanzar 57 plazas hospitalarias.

Con una inversión que supera los 10.972 millones y una superficie de 5.488 m2, el proyecto permitirá duplicar la infraestructura actual del hospital. Se trata de una ampliación estratégica para fortalecer el acceso a la salud pública en el Alto Valle Oeste. En paralelo, avanza la construcción de los nuevos quirófanos, un área prioritaria dado que actualmente se derivan los pacientes a establecimientos cercanos.

El plan también contempla un área de diagnóstico por imágenes —con ecografía, cardiología y tomografía—, un hospital de día, guardia de emergencias y consultorios externos, que reforzarán la atención integral en la ciudad.