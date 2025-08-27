El hospital de Cinco Saltos duplicó la capacidad de internación con una ampliación del edificio

El gobernador Weretilneck presidió el acto de inauguración de la nueva ala del hospital de Cinco Saltos. Foto: Gobierno de Río Negro

El hospital de Cinco Saltos sumó camas de internación y duplicó su capacidad con un total de 57 camas, al quedar inaugurada hoy la nueva ala del edificio, con una inversión de 11.600 millones de pesos.

El nuevo sector consta de siete salas de internación con capacidad para tres camas cada una (21 en total); una sala de internación de día con dos habitaciones; tres consultorios para ecografía, cardiología y diagnóstico por imágenes y un espacio para enfermería.

Se trata de un sector del hospital cuya construcción se inició en 2021, con fondos provinciales, e incrementa la superficie del edificio -que pasó de 1.700 en el inicio de las mejoras a 5.800 metros cuadrados- y las prestaciones.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Enrique Rossi presidieron el acto de inauguración y el corte de cinta en el nuevo sector hospitalario.

“La salud en nuestra provincia se sostiene por obra y gracia de los rionegrinos. Todo lo que hacemos en los hospitales es con recursos propios, porque las políticas nacionales han marginado al interior. Podríamos decir que en los próximos dos años, prácticamente los 34 hospitales que tiene Río Negro van a estar en las mejores condiciones posibles”, dijo el gobernador en el acto.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que “esta inauguración es un ejemplo claro del compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del sistema de salud rionegrino».

Acotó que «esas camas van a permitir atender a pacientes de esta localidad y de ciudades vecinas, integrando al hospital de complejidad 4 la red de efectores sanitarios públicos en la región”.

“Esto es mayor confort para los pacientes que nos necesitan, es accesibilidad, es mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores, es prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Esta ampliación pronto se va a complementar con 12 consultorios que están muy próximos a terminarse”, agregó Thalasselis.

Nuevo equipamiento en el hospital

Esta obra se suma a las etapas ya inauguradas y marca el camino hacia la próxima fase, que incluirá el área quirúrgica y otros servicios esenciales, indicó el Gobierno.

Según se detalló, además de la cuestión edilicia se sumó nuevo equipamiento para las salas con 20 camas comunes y una cama especial para pacientes con obesidad mórbida; dos monitores multiparamétricos; cuatro bombas de infusión volumétricas.

En el office de enfermería se incorporó un set de emergencias y un cardiodesfibrilador; otoscopio, oftalmoscopio, dos carros de medicación; caja de curaciones, estetoscopios, tensiómetros pediátricos, adultos y para obesos y carros de curación, carro de paro, sillas de ruedas (incluida una para personas de más de 150 kg), biombos y escaleras sanitarias.

Para los consultorios externos se sumaron un electrocardiógrafo, dos camillas de revisión médica y una balanza digital con tallímetro para adultos con obesidad (hasta 300 kg).