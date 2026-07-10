IA y drones para tener la pista de Bariloche a punto: programan 2.000 vuelos en julio

En el aeropuerto de Bariloche y de otros destinos patagónicos y de Mendoza utilizan innovación tecnológica para la operatividad de las pistas. Foto: Gentileza Aeropuertos Argentina

El movimiento en el aeropuerto internacional de Bariloche es intenso en invierno. Se esperan más de 2.000 vuelos, entre arribos y partidas, solo en julio, el mes con más frecuencias y con el mayor desafío para la operación, que utiliza desde este año la inteligencia artificial y drones para tener a punto la pista aun con fuertes heladas y nieve.

El Operativo Nieve de Aeropuertos Argentina comenzó a principios de mes, con el inicio formal de la temporada de invierno en la que se proyecta una ocupación cercana al 80% de la capacidad hotelera de la ciudad.

“Bariloche se prepara para una muy buena temporada de invierno”, destacó la directora Ejecutiva del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) Natacha Vázquez, quien remarcó que “la conectividad aérea vuelve a ubicarse entre las más importantes del país”.

Este mes llegan entre 26 y 32 vuelos por día a Bariloche y en la grilla del aeropuerto se pinta distinto el mapa porque julio y agosto son los meses en los que se multiplica la conexión internacional (ver aparte) provenientes de distintos destinos de Brasil como los aeropuertos Guarulhos y Campinas-Viacopos, ambos de San Paulo, de Belo Horizonte y Porto Alegre; además de Santiago de Chile.

Miles de pasajeros circulan en invierno por el aeropuerto internacional de Bariloche. Foto: Archivo

Según datos de las compañías a los que accedió Diario RÍO NEGRO, solo en julio -entre arribos y partidas- la pista del Teniente Candelaria tendrá unos 1.700 vuelos domésticos, con origen y destino nacional, y unos 375 internacionales.

La estimación de pasajeros entre los que llegan y los que se van asciende a unos 280.000, con una proyección conservadora de un 75% de ocupación de las aeronaves.

Innovación tecnológica para la operatoria de invierno

Este movimiento aéreo demanda una tarea especial que la administradora del aeropuerto activa cada invierno no solo en Bariloche, donde está la pista con mayor demanda, sino también en Comodoro Rivadavia, Esquel, Malargüe, Mendoza, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael, con quienes comparte similitud en cuanto a condiciones climáticas.

Aeropuertos Argentina para este proceso desarrolló la solución S.N.O.W. (Smart Network for Operative Winter), premiada internacionalmente, que “optimiza los procesos operativos mediante análisis predictivos, permitiendo anticipar incidencias y automatizando la gestión de estos eventos”, según informaron desde la compañía.

En el aeropuerto de Bariloche y de otros destinos patagónicos y de Mendoza utilizan innovación tecnológica para la operatividad de las pistas. Foto: Gentileza Aeropuertos Argentina

La novedad de este año es que junto a esa tecnología “se incorpora el uso de drones que, a través de modelo de IA analizan en tiempo real la temperatura y estado de la pista, detectando zonas de acumulación de hielo y nieve, estableciendo con precisión la aplicación de productos anticongelantes”.

Para la operatividad este aporte tecnológico es fundamental porque además de ser efectivo, “reduce costos y fortalece la sostenibilidad, mediante la eficiencia en el uso de químicos”.

La nueva tecnología fue probada durante el 2025, pero desde esta temporada forma parte del Operativo Nieve cuyo trabajo se realiza en coordinación con otros organismos como la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), y el Servicio Meteorológico Nacional, para monitorear las condiciones meteorológicas y climáticas y garantizar la seguridad de las operaciones.

Las rutas aéreas internacionales se potencian

Este invierno hay vuelos directos desde San Pablo (Guarulhos y Campinas), Belo Horizonte, Porto Alegre y Santiago de Chile, operados por Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol, Sky y Azul.

“La operación desde Brasil será una de las más importantes de los últimos años”, destacó Natacha Vázquez, del Emprotur quien enumeró que solo desde Guarulhos 8San Pablo) habrá 21 frecuencias semanales, a las que se suman las conexiones desde Campinas (7 semanales), Belo Horizonte (2) y Porto Alegre (2).

“En el mercado nacional también se espera un movimiento importante durante todo el receso invernal, impulsado por las vacaciones escalonadas de las distintas provincias”, dijo Vázquez quien remarcó que es una tendencia de los últimos años que muchas reservas se concretan sobre la fecha por lo que se espera que la ocupación siga evolucionando.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en algunas provincias y a partir del lunes se suma la región, con el receso de Río Negro y Neuquén, pero para el destino nieve las dos semanas de mayor afluencia turística coincide con el receso en Buenos Aires y CABA que será entre el 20 y 31 de julio.

Un indicador que activa los viajes de último momento es la nieve, un factor central para la actividad invernal que aún se espera con mayores registros para ampliar la oferta de parques de nieve y centros de esquí de la región, con el cerro Catedral como líder con 120 kilómetros de pistas.

En las últimas semanas, Bariloche se mantuvo entre los destinos más buscados y reservados del país en portales como Despegar y Booking.