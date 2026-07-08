Por las barreras urbanas en Bariloche, el Consejo de personas con discapacidad denuncia a un comercio

El local gastronómico de Moreno y Urquiza en Bariloche instaló bancos, mesas y un vidriado en la acera. Fue denunciado por irregularidades.

Organizaciones del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad de Bariloche presentaron una denuncia formal ante el Juzgado de Faltas 1 para que investigue presuntas irregularidades en la vereda de un local gastronómico céntrico que instaló bancos, mesas y realizó una contención vidriada en la vía pública.

Las mesas y sillas de los locales comerciales en Bariloche están reguladas por ordenanza y pagan un canon al municipio por cada estructura instalada en la vía pública, pero deben garantizar el libre acceso y circulación peatonal.

En el caso de la esquina de Moreno y Urquiza, un local gastronómico tiene una enorme estuctura hacia las aceras de las dos calles, con bancos y mesas y todo el entorno vidriado para resguardar a los comensales del viento y las inclemencias climáticas.

El Consejo Local Consultivo Para las Personas con Discapacidad advirtió irregularidades que exceden los permisos municipales y afectan el “derecho a transitar libremente y sin obstáculos a todas las personas”.

La denuncia se formalizó luego de que integrantes del organismo mantuvieran el fin de semana un fuerte altercado con el propietario del local gastronómico mientras registraban imágenes de las barreras urbanas. El propietario, Enrique Vitale, increpó a las personas y puso en duda la discapacidad de uno de los referentes de la organización de personas ciegas y disminuidos visuales Los Búhos, que participaba del registro. Posteriormente, en declaraciones a Canal 6, el propietario pidió disculpas por su accionar.

Por este incidente, se expresó manifestando su repudio el bloque de concejales Incluyendo Bariloche y la Defensoría del Pueblo solicitó informes por la instalación de estructuras sobre la vereda de Moreno y Urquiza.

Desde la Defensoría se recordó que “la regulación municipal establece la obligación de mantener un espacio libre mínimo para garantizar el tránsito peatonal y la accesibilidad urbana, así como una separación respecto del cordón de la vereda que permita la apertura de puertas de vehículos estacionados”.

La ordenanza que data del año 2002 fija que deben quedar 2 metros libres entre la edificación del local comercial y la línea de mesas y sillas, además de 50 centímetros de espacio desde el cordón cuneta, para permitir la apertura de puertas de vehículos que estacionan.

Qué dice la denuncia por la obstrucción de las veredas

En la denuncia presentada ante el Juzgado de Faltas 1, a cargo de Gustavo Contín, el Consejo de Personas con Discapacidad señaló que se “afecta de manera directa la accesibilidad, la seguridad peatonal y el uso equitativo del espacio público”.

Puntualizaron que en la esquina de Moreno y Urquiza se realizó “una intervención que implica la instalación de una estructura fija sobre la vereda de Urquiza, que no mantiene la distancia necesaria con el edificio principal y cuyo tránsito hacia Mitre deviene en una escalera, generando una reducción significativa del ancho útil de circulación peatonal sin solución de continuidad”. Agregan que entre la estructura y el cordón de la calzada “se ha dejado un paso extremadamente angosto que, en condiciones reales de uso, resulta insuficiente para garantizar el tránsito seguro de peatones”.

Según la presentación formalizada este martes, apuntaron que se torna “intransitable para personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, personas mayores, quienes se desplazan con cochecitos de niños y la población en general”.

También en esa esquina, indicaron “la presencia de múltiples obstáculos adicionales y elementos preexistentes -tales como columnas, cartelería urbana y otros- que ya condicionan la circulación peatonal, configurando un entorno de alta complejidad y riesgo, fragmentado, inseguro y no accesible”.

El Consejo de Personas con Discapacidad recordó las ordenanzas que regulan las veredas y la garantía del espacio público para el tránsito peatonal, además de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige adoptar medidas para “asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás” en espacios públicos y de uso público y obliga al Estado a “eliminar obstáculos y barreras que limiten la accesibilidad”.