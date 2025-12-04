Con nuevas obras, el aeropuerto de Bariloche podrá operar seis vuelos en simultáneo

El aeropuerto internacional de Bariloche verá duplicada su superficie en áreas de embarque con mejoras y nueva manga en el sector internacional, lo que permitirá la operación de seis vuelos en simultáneo, para atender de la demanda creciente de la aeroestación.

La empresa concesionaria Aeropuertos Argentina anunció hoy una inversión de 16 millones de dólares para nuevas obras de remodelación de la infraestructura, que sumará 1.750 metros cuadrados y dará mayor capacidad operativa a la estación.

Las tareas que deben obtener la autorización del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) para luego llamar a licitación, se ejecutará en un plazo de doce meses y los trabajaos se prevén iniciar después de la temporada de invierno próxima para tener lista la remodelación en el invierno de 2027. Las tareas se realizarán sin cerrar la aeroestación.

“Desde el 2019 hasta hoy el aeropuerto nunca paró de hacer obras”, destacó el CEO de la compañía, Daniel Ketchibachian, quien afirmó el compromiso de la empresa en “acompañar” el fenómeno de crecimiento de Bariloche con más inversiones.

Autoridades de Aeropuertos Argentina, junto al gobernador Weretilneck y el intendente Walter Cortés, presentaron el proyecto. Foto: Marcelo Martinez

La inversión significa una ampliación de la superficie del aeropuerto del 18% con el objetivo de que lleguen más pasajeros y más vuelos, una tendencia que se mantiene en los últimos años y que, según registros oficiales de la ANAC, sumó más de 2 millones de personas movilizadas entre enero y octubre de este año.

Nueva manga, cintas de equipaje y otras reformas

El edificio actual tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados y permite operar cuatro vuelos en simultáneo, siendo solo uno del sector internacional. Con la obra nueva, se podrá operar seis vuelos a la vez, de los cuáles dos podrán ser internacionales debido a que en esa área se sumará una manga, además de tener una cinta transportadora de equipajes nueva y ampliación del área de Migraciones.

En el sector de vuelos domésticos, se proyecta sumar una cinta de equipajes que mejorará la capacidad, lo que permitirá también el doble de capacidad de pasajeros en espera y para despachar, según puntualizó Lucas Monsalvo, director de Infraestructura de Aeropuertos Argentinas al realizar la presentación a la prensa, trabajadores de la estación y autoridades.

También tendrá dos nuevos locales gastronómicos, sanitarios y nueva área de espera de preembarque.

CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, destacó la inversión en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Los referentes de la empresa destacaron su objetivo de “optimizar la experiencia de los pasajeros” que habitan cada vez más los aeropuertos ante la tendencia mundial de las estadías más cortas y más viajes al año.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de mejorar la infraestructura para “que quienes nos visiten se sientan bien tratados” y aprovechó la ocasión para ponerle fecha a la licitación de la repavimentación de la Ruta Provincial 80, que es el acceso al aeropuerto, para marzo del 2026.

También el intendente Walter Cortés celebró las obras y las inversiones en Bariloche y anheló que “a futuro Bariloche sea la puerta de entrada de la Patagonia argentina y chilena”.