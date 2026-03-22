Iluminación en la Ruta 1: Río Negro abre la licitación por más de $286 millones en un tramo clave de Viedma

La Provincia avanza con la segunda etapa de iluminación en la Ruta 1. Foto: gentileza Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció el llamado a licitación para la segunda etapa de la obra de iluminación sobre la Ruta Provincial 1, en un tramo clave de Viedma que se extiende desde la calle Castelli hasta el cruce con la Ruta Nacional 3. La apertura de sobres está prevista para el próximo 21 de abril y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 286 millones de pesos.

Se trata de la continuidad de una intervención considerada estratégica para la capital rionegrina, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el acceso a la ciudad y acompañar su crecimiento urbano.

Según se informó, esta nueva etapa permitirá reducir los riesgos de siniestros durante la noche y brindar mayor previsibilidad a quienes circulan por la zona, tanto vecinos como turistas. Además, la obra apunta a mejorar la visibilidad en un corredor clave que conecta distintos sectores de Viedma.

Qué trabajos se realizarán

El proyecto contempla la instalación de un sistema moderno de alumbrado público, con tecnología eficiente y de alto rendimiento. Entre las principales tareas se destacan:

La colocación de 70 columnas con luminarias LED de 200W.

El tendido de 3.060 metros de cableado subterráneo.

La construcción de 70 bases de hormigón con puesta a tierra.

La instalación de dos tableros de comando.

El recambio de 10 luminarias existentes.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas mejoras no solo optimizan la iluminación, sino que también aportan al ordenamiento urbano y al desarrollo de la infraestructura vial.

Continuidad de una obra clave para la ciudad

El llamado a licitación se da tras la reciente finalización de la primera etapa de reconversión lumínica sobre esta misma traza, que fue inaugurada en conjunto entre la Provincia y el Municipio de Viedma.

Las empresas interesadas en participar podrán consultar y adquirir los pliegos en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, ubicada en Buenos Aires 4 de Viedma o en el sitio web oficial del organismo.