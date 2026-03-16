Viedma se prepara para habilitar el semáforo de Perón e Ituzaingó y la nueva iluminación de la Ruta 1

La finalización de la iluminación de la Ruta Provincial 1 de Río Negro y la instalación de un nuevo semáforo en una esquina clave de la ciudad entran en su etapa final. Desde la Municipalidad de Viedma confirmaron que ambas intervenciones avanzan y podrían concretarse en las próximas semanas, si las condiciones climáticas acompañan.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Martín Calderón, explicó a Diario RÍO NEGRO, que los trabajos del semáforo en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón e Ituzaingó ya están muy avanzados.

“Nosotros le estamos apuntando a fin de mes con el semáforo. Ya estamos bastante avanzados y esperamos tenerlo listo en breve. Fin de mes si el clima lo permite”, señaló el funcionario.

La colocación de este nuevo dispositivo de control del tránsito cobra especial relevancia luego de un trágico siniestro vial ocurrido en esa misma intersección, donde murió Rubén Pebe, un reconocido vecino de la ciudad.

Recta final para la iluminación de la Ruta Provincial 1

En paralelo, también avanza la obra de iluminación en la Ruta Provincial 1, un proyecto impulsado por el Gobierno provincial que busca mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la capital rionegrina.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, confirmó días atrás que los trabajos se encuentran en la etapa final y que la primera fase de la obra se inauguraría a mediados de marzo. En ese sentido, Calderón, adelantó que el encendido del nuevo sistema lumínico podría concretarse entre jueves y viernes por la noche.

Avanza la obra de iluminación en la Ruta Provincial 1. Foto: Marcelo Ochoa.

Según explicó el funcionario, esta primera etapa abarca el tramo que va desde la rotonda ubicada frente a la Universidad Nacional de Río Negro hasta la calle 30, acceso al barrio Lavalle.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la obra cuenta con financiamiento 100% provincial e incluye la instalación de luminarias LED de última tecnología, con el objetivo de mejorar la visibilidad nocturna y reducir riesgos en una vía utilizada diariamente por vecinos, estudiantes, trabajadores del sector productivo del Idevi y turistas que se dirigen al balneario El Cóndor, Río Negro.

La Provincia proyecta una segunda fase para mejorar la Ruta 1

Además, desde la Provincia adelantaron que una segunda etapa del proyecto incluirá trabajos de repavimentación en sectores que presentan deterioro, con el objetivo de dejar completamente iluminada y mejorada la traza desde el acceso por la Ruta Nacional 3 en Argentina hasta la conexión con la Ruta 1.