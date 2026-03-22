Río Negro recaudó, con menos adhesiones, 41.300 millones por el pago anual, y promueve otros descuentos impositivos

El pago anual fue mayor en el tributo Inmobiliario. Del total de las partidas registradas, el 38% se cancelaron por todo el 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

El régimen de pago anual de impuestos provinciales en el 2026 arrojó una recaudación de casi 41.300 millones de pesos.

Esa disponibilidad adelantada equivale a más del 62 % de la percepción tributaria mensual, según el cálculo del promedio del último bimestre del año pasado.

Concluido ese canal de inyección excepcional, la Agencia de Recaudación se concentrará en el pago por débito, que otorgará previsibilidad, y lo incentivará con descuentos.

En el pago anual, el número de adhesiones fue inferior al del 2025. Las partidas canceladas por todo el ejercicio sumaron 199.800, mientras que la respuesta del año pasado totalizó 208.000, es decir, la merma alcanzó a unas 8.200 cancelaciones.

El titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, destacó “el buen nivel de adhesión voluntaria de los rionegrinos al pago anual este año”, considerando “un contexto económico difícil”.

Durante dos meses y medio, el plan permitió ingresos al Estado provincial por 41.296 millones de pesos. El ejercicio anterior estuvo en los 32.841 millones.

“El total ingresado -explicó Palmieri- estuvo un 25,7% por encima del 2025, teniendo en cuenta que este año hubo una semana menos de vigencia”. Venció el 13 de marzo y, en el anterior, el cierre ocurrió el 20 de marzo.

Cancelación anual 199.800 Total de partidas abonadas por Inmobiliario y por Automotores. El año pasado, la respuesta llegó a 208.000.

El titular de la Agencia remarcó que la “recaudación se adelanta, y por lo tanto, son ingresos que no se van a percibir durante el resto del año”.

Además de un resultado inferior de adhesión, la inyección de recursos no tuvo el impacto de los años anteriores.

La percepción del 2025 de 32.841 millones representaba un 77% de la recaudación mensual de Río Negro, calculando el promedio del último bimestre del 2024.

Por su parte, los casi 41.300 millones del 2026 significan algo menos del 66% de la media de un mes de los ingresos del período noviembre-diciembre del año pasado.

En Río Negro, los registros consignan unos 320.000 inmuebles y 300.000 automotores.

En patentes, la última cancelación adelantada alcanzó a 77.432 partidas, es decir, el 25,8% ya cumplieron y abonaron el tributo por el año. Ese cobro representó 24.328 millones, arrojando una cancelación promedio de 315.000 pesos anuales por partida.

Por su parte, las cancelaciones de Inmobiliario abonadas fueron 122.368, alcanzando al 38% de los dominios con cargas impositivas. El monto percibido sumó 16.968 millones, lo cual, deriva en 139.000 pesos en el año por inmueble.

Débito automático y quitas del 10% al 15%

El débito automático es la herramienta que la Agencia de Recaudación alentará ahora, cerrado el pago anual.

Ese instrumento, también destinado a Inmobiliario y Automotor, permite un descuento base del 10% de la cuota mensual, pero puede alcanzar el 15% si el contribuyente está al día con ese tributo.

El pago anual permitía quitas del 20%. Hasta ahora, la adhesión al débito automático tiene buena adhesión, especialmente en automotores donde sus titulares no pudieron afrontar el costo del valor por el año.

El trámite se puede cumplir desde la página de la Agencia (sin clave fiscal) o desde la de ARCA (con clave).

El descuento de la cuenta bancaria se realiza en la fecha del primer vencimiento, siempre y cuando la cuenta tenga el dinero suficiente para procesar el pago. En caso de no poder realizar el débito en dicha fecha se deberá realizar el pago utilizando otros medios de pago.