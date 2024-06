Impuesto a las Ganancias en Diputados: quiénes pagarían en Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar en un acuerdo con los bloques aliados para conformar una mayoría que permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Actualmente, se mantiene la quita de Ganancias para la cuarta categoría. ¿Qué pasaría en Neuquén, Río Negro y la Patagonia?

Luego de varios meses de discusiones, con marchas y contramarchas, el Gobierno de Javier Milei atraviesa esta semana la última curva del debate en torno a la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y encara la recta final del recorrido en medio de intensas negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para definir la letra chica de los dos dictámenes.

Se espera que este jueves se levante el telón del recinto para votar ambas iniciativas venidas en revisión con cambios del Senado. Un tema que preocupa y mucho al Gobierno es la suerte que puede correr la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Luego, el Senado introdujo modificaciones en las dos leyes vinculadas al Régimen de Promociones, Privatizaciones, Monotributo y el blanqueo de capitales, pero las más importantes son el rechazo de los cambios en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales debido al impacto que tendrán para el Estado nacional y las provincias.

A fines de abril, en Diputados ese capítulo se aprobó con una mayoría muy ajustada de 132 votos, por lo que si al oficialismo se le escurrieran apenas un puñado de votos, quedaría herido de muerte y podría recibir el tiro de gracia en el recinto.

Este escenario no sería para nada descabellado, ya que la única posibilidad que existe de reflotar Ganancias es insistiendo con la versión de Diputados que ni siquiera incluía el beneficio del 22% de incremento en el mínimo no imponible para trabajadores de provincias patagónicas.

En la UCR admitieron que tienen dificultades para sostener el número de 26 diputados que a fines de abril votaron a favor de restituir Ganancias, ya que los patagónicos estarían repensando su voto. Y el mismo dilema se repite en otros bloques dialoguistas.

Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal mantuvieron este martes a las 11.30 un encuentro con cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio (Rogelio Frigerio, Gustavo Valdés, Marcelo Orrego y Claudio Poggi), quienes le transmitieron a los referentes de estas bancadas su interés para que insistan con Ganancias, dado que se trata de un impuesto coparticipable que aporta una gran masa de recursos a las provincias.

Impuesto a las Ganancias: la estrategia del oficialismo

Desde el oficialismo aseguran que en la Cámara de Diputados se podrá revertir con mayoría simple la anulación en el Senado de los títulos sobre el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. No se podrán modificar los cambios introducidos en el Blanqueo de Capitales ya que se aprobaron por unanimidad, con lo cual esas reformas ya quedaron firmes.

Lo principal será enhebrar un acuerdo entre el oficialismo y la oposición aliada para tener una mayoría superior a 129 votos.

Así, insistirán con los textos aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 29 y 30 de abril. Diputados aprobó las reformas en el Impuesto a las Ganancias con 132 votos y, en el caso de Bienes Personales, con 142 votos.

Impuesto a las Ganancias: qué establece la reforma

La reforma de ganancias establece que deberán pagar ese tributo los empleados que cobran un sueldo bruto de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.300.000 millones de pesos en el caso de los casados, y vuelve a permitir deducciones por familiares, empleadas de casas particulares, seguros de vida y gastos médicos.

El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el mínimo no Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9% y el 35%, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36%.

En el caso de Bienes Personales se reducen alícuotas y se sube el Mínimo No Imponible de 27 a 100 millones de pesos, con el de que estas rebajas sirven como un aliciente para el blanqueo de capitales que se aprobará con las reformas introducidas por el Senado.

Además, ayer se llevaron a cabo reuniones de los bloques dialoguistas para definir también no solo la postura en torno a los impuestos y las privatizaciones, sino la reforma laboral donde se incluyó un artículo para sancionar con el despido con causa justa los bloqueos a las empresas.

Impacto en Neuquén, Río Negro y la Patagonia del Impuesto a las Ganancias

Si Diputados ratifica la intención de Senado y tampoco aprueba los cambios propuestos por el oficialismo se mantendrá el piso actual para el pago de Ganancias, mucho más alto que el que propone el Gobierno: $3.514.725 para un soltero sin hijos, es decir, 15 salarios mínimos, indicó El Cronista.

Cabe recordar que en la Patagonia, que incluye Neuquén y Río Negro, existe un diferencial por la zona patagónica que eleva el número en un 22% por lo que el piso en la actualidad para nuestra región es de $4.217.670. Esto incluye a los habitantes de Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.

El proyecto de Milei, que fue rechazado en el Senado, en un principio no lo contemplaba aunque luego trascendió que había accedido al pedido de los gobernadores patagónicos de subir la base imponible en su propuesta al 22%, a cambio del voto favorable de los senadores de la región.

Otro punto clave que figuraba en el dictamen de Diputados es la ratificación del DNU por el cual se definió que no pagarán tributo los sueldos que sean equivalente a 15 sueldos mínimos entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre, ya que esa medida se debe adoptar por ley para que los trabajadores no sufran los descuentos de esa resolución.

En el proyecto sancionado en septiembre de 2023, aprobado en el Gobierno de Alberto Fernández a instancias del entonces candidato presidencial Sergio Massa que se está aplicando aún, se estimó que el impacto fiscal era 0,83 del PBI (casi 3 billones de pesos).

En cambio, en el proyecto diseñado por el Gobierno para el 2024 se estimaba que reduce el impacto fiscal del Impuesto a las Ganancias en 0,5 del PBI y en el texto aprobado por Diputados en 0,43 del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.

Diputados del oficialismo insistirán con la suba del piso de Bienes Personales

El oficialismo también quiere que se insista con el título sobre Bienes Personales, que tiene una suba del Mínimo no Imponible y reducción de tasas porque es un incentivo para el blanqueo de capitales.

El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iba a comenzar a pagar Bienes Personales, con lo cual se iba a tributar a partir de $100 millones en lugar de $27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5 al 1,5 cuando en la actualidad está en 1,75.

También se permitía pagar en forma adelantada por cinco años el Impuesto a los Bienes Personales y allí la alícuota que deberán pagar será 0,45% por año.

En cambio, se mantendrán los cambios en el blanqueo de capitales que permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares y posterior a esa cifra y en el momento que se adhiere a este régimen, se pagarán alícuotas progresivas del 5,10 y 15%.

El Senado introdujo varios cambios a esta propuesta del Gobierno para impedir que puedan ingresar en el blanqueo de extranjeros y que pueda hacer quienes tienen bienes a nombre de terceros así como los familiares de los narcotraficantes.

También se introdujeron otros cambios para que no puedan adherir al blanqueo las personas que fueron funcionarios en los últimos diez años, así como los familiares directos y hermanos. Tampoco se permitirá blanquear criptomonedas del exterior.

También se mantendrá el nuevo texto sobre regalías que establece que los actuales emprendimientos se mantendrán en el 3% y solo se elevará al 5% en el caso de las nuevas inversiones. La minería es uno de los sectores a los cuales está dirigido el RIGI, que es uno de los puntos centrales de la ley Bases.

Con información de Noticias Argentinas.