Impulsan una ley para que la negociación salarial docente en Neuquén sea en octubre de cada año

El gobierno de Rolando Figueroa acordó el aumento salarial anual con el sindicato ATEN en octubre del año pasado. Esto permitió iniciar el ciclo lectivo 2025 sin medidas de fuerza. Un diputado presentó un proyecto de ley para que quede establecido este mes como el de la paritaria docente, indistintamente de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo.

La iniciativa la presentó el legislador radical César Gass. El objetivo es garantizar el comienzo de clases «sin dilaciones» en el sistema educativo provincial, en todos los niveles y modalidades.

La propuesta indica que el Ejecutivo tiene la obligación de convocar en octubre de cada año a las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación, para negociar y fijar la pauta salarial del año siguiente.

Ese mismo mes el ministerio de Educación deberá relevar «exhaustivamente» el estado de los edificios escolares, para llevar adelante las obras necesarias cuando finalice el ciclo lectivo en curso, y durante el receso en los establecimientos que dictan clases en el período marzo-diciembre.

Para Gass ambas cuestiones -negociación salarial y el mantenimiento de las escuelas- «ameritan una solución que no dependa de la gestión de gobierno de turno o de otras circunstancias coyunturales, porque entendemos que las dos hacen a la estructura del sistema educativo y son perfectamente planificables. Pensamos también que el inicio del ciclo lectivo en tiempo y forma, debe garantizarse por ley, y no por normas de menor jerarquía, fácilmente derogable».

Esta semana hubo un conflicto hacia el interior del gremio ATEN, cuando la seccional Capital convocó a un paro debido a que no estaba conforme con el acuerdo salarial vigente. El secretario general, Marcelo Guagliardo, opinó que esta huelga no tiene validez.

El sindicato renovó sus autoridades en mayo pasado. El oficalismo, representado por la agrupación TEP, conservó la conducción provincial. En diciembre asumirá como secretaria general Fany Mansilla. En Capital se impuso la lista Multicolor, que actualmente está al frente de la seccional, por lo que las diferencias persistirán.