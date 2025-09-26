Susto en Casa Rosada por un principio de incendio cerca del despacho de Santiago Caputo y Karina Milei

Bomberos de la Policía Federal controlaron un principio de incendio en la Casa Rosada este viernes 26 de septiembre. Cerca de las 18, un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de un ala del primer piso, sector donde se encuentra el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo y el de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

🟣 AHORA | Bomberos trabajaron en Casa Rosada por un principio de incendio provocado por un cortocircuito.



📹@PConurbanohttps://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/yO3XkudAjj — Corta (@somoscorta) September 26, 2025

De inmediato hubo un rápido despliegue del personal de seguridad, visiblemente preocupados, y de bomberos, quienes ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.

Al momento del siniestro, Caputo se encontraba reunido con el diputado del PRO, Cristian Ritondo, y parte de su equipo. Tuvieron que abandonar el piso y continuar la conversación en una oficina de la planta baja.

El incendio comenzó cerca de las oficinas de Karina Milei y Santiago Caputo. (Foto archivo).

Cómo comenzó el incendio en Casa Rosada

Según informaron, se generó a raíz de un cortocircuito en una de las cocinas del primer piso del edificio de Balcarce 50.

Tras eso, los bomberos identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios.

*Con información de Noticias Argentinas

Cumbre de La Libertad Avanza en Casa Rosada: Tensiones internas y ajustes de campaña

La mesa de campaña de La Libertad Avanza (LLA) se reunió en la Casa Rosada poco después de las 15:30 para definir la estrategia de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

De acuerdo a información difundida por Infobae, la cumbre, que duró cerca de dos horas, fue convocada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular del partido, y se enfocó en zanjar los detalles de la agenda de viajes del presidente Javier Milei.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y por Santiago Caputo, el «coordinador estratégico» de la campaña. Caputo asistió junto a tres figuras clave de su entorno: Manuel Vidal, Macarena Alifraco y Lucas Sagaz Luna.

A ellos se sumó Pilar Ramírez, la legisladora porteña que recientemente fue nombrada «coordinadora política» del espacio, una movida que buscó aplacar las graves tensiones internas que atraviesa la formación.

Ausencias notables y la ruta patagónica del presidente Javier Milei

A pesar de que fuentes del oficialismo aseguraron que la conversación se mantuvo en buenos términos, las fricciones internas se hicieron evidentes con una ausencia notable: Eduardo “Lule” Menem.

El subsecretario y mano derecha de Karina Milei no participó del cónclave, a pesar de haber estado en la Casa Rosada durante la mañana. Su presencia en la cúpula había sido ratificada la semana pasada, luego de fuertes rumores de su reemplazo por Ramírez.

Sí se sumó, en cambio, Sharif Menem, el miembro más joven del clan riojano, conocido por su buena relación con la hermana del presidente y su rol en el contacto con la juventud. Aunque ya había asistido a reuniones técnicas, esta fue su primera vez en una mesa de decisiones de primera plana.

La continuidad de la campaña quedó definida en gran medida en esta reunión. El presidente Milei iniciará su agenda de viajes en el sur del país, con una primera visita confirmada a Tierra del Fuego. Luego de Ushuaia, se dirigirá a Paraná, Entre Ríos, provincia donde LLA selló una alianza con el gobernador local, Rogelio Frigerio.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo marcó una amplia diferencia en las primarias, la visita a Mar del Plata está en duda. En su lugar, el comando privilegiaría una localidad de la Primera Sección Electoral, evaluando opciones como Tres de Febrero, gobernada por el «mileista» Diego Valenzuela (PRO), o Vicente López, bajo el mando de Soledad Martínez.

Se confirmó que el cierre de campaña se hará en Córdoba, donde el Gobierno aspira a obtener un sólido segundo lugar.