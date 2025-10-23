Incendios de campos: preocupa la situación en Valle Medio, Valle Inferior y Río Colorado

«Estamos bastante complicados para esta temporada» reconoció Emanuel Barría, jefe de la central General Conesa del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) a partir de un informe de alerta temprana que anticipa «alto riesgo de incendios» para las zonas de Valle Medio, Valle Inferior y Río Colorado.

Esa amplia zona, con más de cinco millones de hectáreas, se cubre con el destacamento conesino y una delegación en Luis Beltrán.

Barría, en diálogo con una radio de Viedma, explicó que el riesgo se debe «a la combinación de muchos factores, climáticos, la acumulación de residuos forestales y actividades humanas» y dijo que en la actualidad «estamos trabajando con el área técnica del Splif de Conesa y Beltrán para concientizar a la gente que no realice quemas sin previo aviso».

El funcionario recomendó a los productores «limpiar los alrededores de las casas», la «no acumulación de residuos forestales» y mantener «en buen estado las picadas» para permitir «el desplazamiento de nuestras unidades».

Sobre la actualización de los protocolos anunciado por el gobierno provincial sostuvo que en la zona «estamos trabajando en conjunto con los bomberos voluntarios, que para nosotros son muy importantes».

El cuartel de Conesa tiene unos 60 brigadistas y «estamos pidiendo más personal. Ya se hizo el pedido correspondiente» a las autoridades del Ministerio de Producción indicó Barría.

«Lo ideal sería contar con 80 personas» porque «la jurisdicción es muy grande» ya que se extiende desde Chimpay hasta Viedma-Las Grutas y Río Colorado, «donde está muy complicado» aseguró.

El personal cuenta con «buena indumentaria» que se sumó para esta temporada y se disponen de dos camiones, camionetas de primer ataque con equipos de 300 litros de agua, motobombas y herramientas.

Barría recordó que «las condiciones climáticas no favorecen y no se pueden realizar quemas, desde el primero de octubre» aunque ya han tenido mucho trabajo en los primeros días de esta nueva temporada.

En el caso de los productores que no cumplen con la reglamentación vigente el personal del Splif hace las actas de infracción correspondientes que luego son enviadas al Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación.

Barría recomendó «seguir las instrucciones de las autoridades» y «cumplir con las medidas de prevención».

Alta demanda 100 intervenciones realizó el Splif en lo que va de octubre en la zona de chacras de Conesa.

Río Negro actualiza protocolos contra incendios forestales

El Gobierno de Río Negro anunció que puso en marcha un proceso para actualizar los protocolos de respuesta ante incendios forestales y de interfase con el objetivo de profesionalizar y certificar los equipos que actúan en el territorio, garantizando respuestas más rápidas, seguras y efectivas frente a emergencias.

La medida, gestionada a través de la Secretaría de Protección Civil y con financiamiento de Fonplata, se basa en estándares internacionales de la ONU, adaptados a Río Negro, con el objetivo de profesionalizar, estandarizar y certificar a brigadas, bomberos voluntarios y organismos especializados.

Se busca fortalecer el sistema de prevención y respuesta ante emergencias, mientras que se incorporaron de 50 nuevos combatientes al SPLIF, el refuerzo de brigadistas de Valle Medio en la cordillera, la reparación del equipamiento dañado en el último gran incendio de El Bolsón, y una inversión superior a los 5 millones de dólares en camiones cisterna, tanques y tractores con brazos hidráulicos.

Además, mediante un convenio con INVAP se están instalando entre 12 y 15 domos de detección temprana con inteligencia artificial en Bariloche, y en un esquema regional de apoyo aéreo junto a Neuquén y Chubut, que prevé la contratación de un helicóptero de mayor porte capaz de operar en condiciones adversas.



