INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Lavagna y la designación de Pedro Lines, en la previa al IPC de enero de 2026

El Gobierno nacional formalizó este lunes el recambio de autoridades en la cúpula del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mediante el Decreto 91/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializaron simultáneamente la salida de Marco Lavagna y el nombramiento de Pedro Lines como nuevo titular.

La norma acepta la renuncia de Lavagna a partir del 2 de febrero de 2026, agradeciéndole «los servicios prestados». El funcionario deja el organismo tras seis años de gestión, habiendo asumido durante la presidencia de Alberto Fernández y siendo ratificado en el inicio de la era libertaria. Su salida se da en un contexto de tensión: ocurre en medio de la polémica por la postergación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que debía comenzar a aplicarse en enero pero fue suspendida sin fecha.

Un sucesor técnico y «de la casa»

En el mismo decreto, el Gobierno designó a Pedro Ignacio Lines como nuevo director del INDEC, con vigencia retroactiva al 4 de febrero de 2026. Lines no es una cara nueva para el organismo: hasta su nombramiento se desempeñaba como director técnico, coordinando la elaboración del programa estadístico anual, los censos y las encuestas de indicadores sociales y económicos.

Su perfil es estrictamente técnico. Es Licenciado en Economía (UBA), posee un Máster en Economía del CEMA y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Además, cuenta con una década de experiencia docente como ayudante ad-honorem de Econometría en la UBA.

Experiencia internacional y trayectoria

El currículum del nuevo director, detallado en los considerandos de su designación, muestra una larga trayectoria en la «cocina» de las estadísticas públicas:

Experiencia en Qatar: Entre 2011 y 2016 trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional.



Entre 2011 y 2016 trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional. Organismos Internacionales: Es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas sobre Cuentas Nacionales.



Es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las sobre Cuentas Nacionales. Gestión local: Entre 2016 y 2018 fue responsable en Argentina de las estimaciones de la Balanza de Pagos, Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional (PII).

Lines comenzó su carrera en el área de Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993, donde participó en la recolección y validación de datos. Más tarde, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997, además de desarrollar modelos de simulación macroeconómica y desestacionalización de series.

Con información de NA.