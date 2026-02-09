Reforma laboral: Bullrich se reúne con la oposición «aliada» para blindar la votación en particular

Las reuniones son clave para evitar un traspié del el oficialismo al inicio de 2026. (Foto: Clarín Fotografía)

El gobierno de Javier Milei entra en la cuenta regresiva más importante de febrero. Con la sesión especial confirmada para este miércoles a las 11, el oficialismo activa hoy su última instancia de negociación política para asegurar que la reforma laboral no sufra traspiés. La cita será a las 18:00 en las oficinas del bloque radical, donde Patricia Bullrich buscará abrochar los acuerdos finales con los sectores de la oposición que están dispuestos a acompañar.

Tal como adelantó Infobae durante el fin de semana, la preocupación central de la Casa Rosada ya no es la votación en general —que se descuenta aprobada—, sino el debate en particular. Los aliados ya avisaron que la estrategia será discutir «artículo por artículo» en los temas más espinosos, un escenario que el Gobierno quiere evitar a toda costa para que la ley no termine desdibujada o forzada a volver a Diputados.

La danza de los números y los indecisos

La matemática es fina. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita sumar a la mayoría de los 10 radicales y los 3 del PRO para arrimarse al quórum de 37 votos. Sin embargo, la clave pasa por los senadores «silvestres» que orbitan fuera de los bloques principales.

En esa lista de votos determinantes aparecen los santacruceños José María Carambia y Elena Gadano, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. También son monitoreados de cerca los misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, junto a la chubutense Edith Terenzi, quienes podrían inclinar la balanza en la votación punto por punto.

Los nudos a desatar

Para Bullrich, la misión de esta tarde es «pulir al máximo» el texto y desactivar las bombas que la oposición dura (kirchnerismo y peronistas disidentes) planea detonar en el recinto.

Los ejes que mantienen la tensión y que se buscará cerrar hoy son:

Coparticipación: El reclamo de los gobernadores por la caída de fondos.

El reclamo de los gobernadores por la caída de fondos. La «caja» sindical: La disputa sobre si los aportes a gremios y cámaras serán voluntarios u obligatorios.

La disputa sobre si los aportes a gremios y cámaras serán voluntarios u obligatorios. Fondo de cese: La letra chica sobre el sistema de despidos.

La letra chica sobre el sistema de despidos. Obras Sociales: El manejo de los fondos de salud.

Desde el oficialismo aseguran que el consenso creció del «80% al 95%», pero saben que la verdadera batalla será el miércoles, cuando se pase de los discursos a los votos en particular.