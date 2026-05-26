Qué es y cómo detectar ELA: la enfermedad neurodegenerativa que afectó a Fernando Gayoso y miles de personas

El entrenador de arquero falleció tras luchar 3 meses contra la ELA: qué es y qué síntomas presenta esta enfermedad

En la madrugada del martes 26 de mayo se confirmó la muerte del exentrenador de arqueros de Boca. Fernando Gayoso. Tenía 55 años y murió tras permanecer varios días internado en el Sanatorio Mitre a raíz de un delicado cuadro de neumonía y de confrontar durante los últimos años la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Miles de personas en el mundo desarrollaron esta enfermedad degenerativa y de aceleración de envejecimiento tanto muscular como en los sistemas del cuerpo. El ex-senador y ministro argentino Esteban Bullrich, el periodista Martín Caparrós o el físico teórico Stephen Hawking son algunas figuras reconocidas lo padecieron.

Qué es y cómo detectar ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance del cuadro, las células nerviosas se deterioran y dejan de enviar señales a los músculos, lo que provoca una pérdida progresiva de fuerza y movilidad.

Con el paso del tiempo, puede afectar funciones vitales como la respiración. Aunque el deterioro físico es progresivo, generalmente no compromete los sentidos ni la capacidad intelectual de quienes la padecen.

Los especialistas señalan que las causas exactas todavía no se conocen. Sin embargo alrededor del 10% de los casos tiene origen hereditario, mientras que el resto continúa bajo investigación científica. También se estudian posibles factores ambientales y genéticos asociados.

La enfermedad afecta al sistema nervioso y produce problemas en el control y movilidad de los músculos (Foto: archivo)

Hasta el momento no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Los tratamientos actuales buscan aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y ralentizar el avance del deterioro neurológico.

Qué es y cómo detectar ELA: los síntomas

Entre los síntomas más frecuentes aparecen debilidad muscular, dificultades para caminar, problemas para comunciarse, dolores en el cuerpo y espasmos. En muchos casos, la enfermedad comienza en brazos o piernas y luego avanza hacia otras partes del cuerpo.

Algunos de los síntomas más claros de la enfermedad son:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales.

Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos intempestivos.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

La ELA afecta aproximadamente a dos personas cada 100 mil habitantes y suele presentarse con mayor frecuencia entre los 60 y 85 años. Entre los factores de riesgo identificados figuran la edad, antecedentes familiares y el tabaquismo.