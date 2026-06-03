Inició el debate por el Súper RIGI: «Son proyectos que hoy no existen en la Argentina», aseguró el Gobierno

Se inició en la Cámara de Diputados el debate en comisiones del proyecto que crea un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Súper RIGI), que busca captar inversiones de gran escala en industrias nuevas.

El encargado de explicar los detalles de la iniciativa del Poder Ejecutivo al comienzo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, fue el coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González.

«Es la continuidad y la evolución del RIGI original», remarcó el funcionario sobre el proyecto que se aprobó en el marco de la Ley Bases y que caducará en julio del 2027.

El Gobierno aclaró que el Súper RIGI excluye proyectos de recursos naturales y de infraestructura

«Los proyectos que nosotros queremos que capture el Súper RIGI son proyectos que hoy no existen en la Argentina. La mayoría de ellos seguramente no está en la mente de nadie. Seguramente en el listado de jurisdicciones donde podrían localizarse, Argentina no figura. El objetivo de este proyecto es poner a la Argentina en el tope de la lista y que sea una de las jurisdicciones preferidas para cuando estos proyectos estén en condiciones de realizarse», describió González.

El funcionario puntualizó que a diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI «tiene un plazo más largo de 5 y 1» (cinco años y uno extra de prórroga).

«El RIGI daba un empujoncito final a proyectos que existían pero que no se animaban a tomar la decisión de lanzarse dada la situación de Argentina. El Súper RIGI, en cambio, va a proyectos que no existen, y la mayoría ni siquiera los conocemos. Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y que excluye explícitamente los proyectos de recursos naturales y de infraestructura«, detalló.

González destacó que el Súper RIGI tendrá «más impacto en la cadena de valor» ya que apunta a la industrialización de los recursos naturales, lo cual «debería resultar en el aumento mucho más significativo del empleo».

En el juego de las diferencias, otro aspecto distintivo del Súper RIGi es que el umbral mínimo de inversiones es de 1000 millones de dólares, mientras que en el RIGI original era de 200 millones.

«En segundo lugar, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI», comparó.

Para González, el RIGI es un caso de «éxito» que amerita un régimen superador, y puso como ejemplo que hasta ahora captó 39 proyectos, con una proyección de entre 50 y 60 antes de la finalización del plazo en julio de 2027. Al desglosar los proyectos, indicó que 20 son en minería, 13 en petróleo y gas, tres en energía eléctrica, dos en industria y uno en logística e infraestructura.

Los 39 proyectos que ingresaron al RIGI -de los cuales 16 ya fueron aprobados- se concentran en 13 provincias y estiman que generarán en conjunto 138 mil millones de dólares en inversiones, con una creación de 179.000 empleos directos e indirectos, indicó González.

«Estos proyectos duplican las exportaciones de Argentina», ponderó González y detalló que el potencial exportador en conjunto alcanzaría los 41 mil millones de dólares por año.

«Una vez que los recursos naturales empiecen a desarrollarse en serio recién ahí podemos pensar en como nos integramos verticalmente y cómo aprovechamos esos recursos naturales para multiplicar la creación de empleo», mencionó.

«Las inversiones en Vaca Muerta hoy son el 50% más alto que hace tres años y dentro de tres años volverán a ser un 50% o 100% más altas«, vaticinó el funcionario del Ministerio de Economía.

Los puntos clave del Súper RIGI

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de «frontera» tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Además, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Con información de Noticias Argentinas.