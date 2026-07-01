Más de 12 mil personas se anotaron para los 750 lotes sociales que sorteará el Municipio de Bariloche

Apenas el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social abrió en marzo pasado la inscripción para el sorteo de los lotes sociales cientos de personas concurrieron a anotarse al organismo. (Foto de archivo Alfredo Leiva)

El acceso a un lote en Bariloche, donde la tierra se vende a miles de dólares en el mercado inmobiliario, es casi una misión imposible para las familias de escasos recursos. Por eso, el anuncio del Gobierno municipal del intendente Walter Cortés, que sorteará 750 lotes sociales se convirtió en un imán para miles de personas que buscan resolver su problema habitacional.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Mariela Guerra, informó que el plazo para anotarse venció este martes. “Aproximadamente superaremos los doce mil anotados”, sostuvo. Explicó que cerrado el plazo de inscripción, viene la segunda etapa con todo el trabajo de depuración de esos listados.

“Ahora, comenzamos a cruzar datos con otros padrones de áreas como IPPV, Hacienda municipal, ordenanzas anteriores, Registro Civil (por fallecimiento) Ley Pierri, Catastro municipal, Cooperativas de Viviendas, Padrón Electoral, con el objetivo de detectar domicilios actuales”, indicó Guerra.

También, revisarán créditos de materiales “para verificar que no estén construyendo viviendas sin declarar, y así evitar dar un lote a quien ya tiene”. En ese grupo entran aquellas personas que recibieron microcréditos del Municipio a devolver en cuotas de bajo costo.

También, aquellos que recibieron, por ejemplo, casillas de emergencias de Acción Social de la Municipalidad o de la Provincia o créditos en materiales que la Provincia adjudicó cuando estaba el programa Casa Rionegrina o subsidios. “Si una persona recibe materiales es porque tiene un terreno”, afirmó Guerra. Además, recalcó que “cualquier persona que haya recibido una casa del IPPV no podrá participar del sorteo”.

También, cruzarán la información de los inscriptos con el padrón de la Ley Pierri, con las ordenanzas municipales donde están los registros de las personas recibieron lotes hace diez o 15 años. Y verificarán la información con la base de datos de los contribuyentes que pagan el impuesto inmobiliario.

Mucha demanda

Guerra indicó que hay personas que tienen un lote social otorgado por la Municipalidad o una vivienda adjudicada por el IPPV, pero no accedieron a las escrituras. “Entonces, en el Registro de la Propiedad Inmueble no aparecen como dueños, pero pagan el impuesto inmobiliario del inmueble”, observó.

“Queremos darle la garantía a las personas que el padrón de postulantes va ser depurado por respeto a todas esas personas que fueron a pedir un turno y a hacer fila desde las cuatro de la madrugada”, sostuvo Guerra.

Apenas el Instituto abrió la convocatoria para anotarse a principios de marzo pasado se formaban extensas filas de personas en los alrededores del organismo municipal, que funciona en la calle 24 de Septiembre casi Morales de esta ciudad. Decenas de habitantes de esta ciudad llegaban en horas de la madrugada para poder inscribirse.

El sorteo no tiene fecha aún

Dijo que el Municipio sorteará en septiembre -en fecha a definir- los 750 lotes sociales, de entre 200 y 300 metros cuadrados dependiendo la ubicación.

Comentó que esas tierras la Municipalidad las recibió en concepto de plusvalía de la desarrolladora inmobiliaria Laura Fenoglio. Están situadas en cercanías del Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (Pitba).

Guerra comunicó que cada terreno costará alrededor de 12.000.000 de pesos y los adjudicatarios lo podrán pagar al contado o en seis cuotas con un descuento del 20 por ciento. También, habrá planes de pago de hasta 72 cuotas.

Esperan por las auditorías

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social informó que están esperando por un informe con las conclusiones de “distintas auditorías sobre lotes sociales que se entregaron” en gestiones pasadas.

“Nos encontramos con personas que tenían doble acta de adjudicación del lote”, reveló, a modo de ejemplo, de algunas de las irregularidades que detectaron en el último tiempo. Mencionó que advirtieron casos de lotes entregados que no estaban cargados en el sistema del Instituto.

Opinó que “se ha realizado un mal manejo y, por eso, la gente se confunde”. “También, nos encontramos con personas de alguna institución a la que se les entregó un lote de palabra”, señaló.

Por eso, el Instituto encaró un proceso de regularización que incluye además una moratoria para aquellos que no pagaron por los terrenos sociales.