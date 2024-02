Intendentes y el gobierno de Neuquén se unen para lograr «una gestión que sea totalmente austera»

"No recuerdo sinceramente un hecho político de esta magnitud", señaló Julieta Corroza sobre el encuentro con todos los intendentes de Neuquén . (Foto: Gentileza).

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó a todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento a entablar un «pacto de gobernanza». La cita fue este martes en Chos Malal y «no faltó la representación de ningún gobierno local de toda la provincia». En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, calificó al encuentro como «un hecho político muy importante».

«Lo que ha sucedido deja a la vista la gran responsabilidad que sentimos todos de poder trabajar en conjunto y aunar esfuerzos para afrontar todo lo que viene con un gobierno nacional que ya nos ha informado, no sólo a Neuquén sino a todas las provincias, que no vamos a contar con determinados recursos», aseguró la funcionaria. Señaló que hasta el año pasado se contaba con subsidios, entre ellos al transporte, y dinero para obra pública no estarán disponibles en la presidencia de Javier Milei.

Corroza observó que los municipios se ven afectados porque en gestiones anteriores, tenían la posibilidad de tramitar partidas directamente con Nación. Por eso, consideró que el «pacto de gobernanza» busca «administrar los recursos y trabajar sobre un Estado eficiente que procure, sobre todas las cosas, el equilibrio fiscal, propiciando una gestión que sea totalmente austera».

Apuntó que los fondos «sean para mejorar la calidad de vida de los neuquinos y las neuquinas». Si bien afirmó que le pedirán «un esfuerzo al contribuyente», indicó que «el primer esfuerzo lo tiene que hacer la clase política», a través de una reducción de la «planta política pura» y gastos innecesarios para el funcionamiento de los ministerios. «El primer esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, el Estado», insistió.

Inaugurarán la casa integral de la mujer en Las Ovejas

Desde Chos Malal, Julieta Corroza viajó a Las Ovejas para inaugurar la Casa Integral de la Mujer este jueves, en un nuevo aniversario por el doble femicidio que conmocionó a la localidad: el 22 de febrero de 2018, Lorenzo Muñoz asesinó a Carina Apablaza y a su hija Valentina de 11 años en plena vía pública. Luego se fugó y se suicidó.

La titular de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres sostuvo que la orden del gobernador es trabajar fuertemente para erradicar la violencia de género en Neuquén, provincia con la tasa más alta de femicidio en 2023. «Yo me voy a involucrar y voy a acompañar cada caso que tengamos que hacer», aseguró.

Indicó que este fue uno de los puntos que se trató en la reunión con los y las jefas comunales, con especial énfasis en la Ley Micaela. «Tenemos que tener el personal idóneo. En ese sentido, se llamó a un compromiso a los intendentes para que trabajemos mancomunadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal que se pone ahí es personal municipal. Y nosotros debemos poder capacitar a ese personal», explicó.

Y ejemplificó: «Está bárbaro que inauguremos una Casa Integral de la Mujer, pero no puede quedar vacía, no es una casa donde las mujeres nos vamos a juntar a tomar mates. Es una casa que hay que abordarla con contenido, hay que llenarla de política pública, hay que generar las actividades. ¿Para qué? Para que sigamos trabajando en la promoción y en la prevención de la violencia. Hay que darle a las mujeres herramientas de independencia económica».

En cuanto al funcionamiento de la Línea 148, sostuvo que la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortíz Luna, está trabajando en el fortalecimiento del servicio. Pero Corroza puso el foco en la prevención, más que en las denuncias. «Como Ministerio de la Mujer tenemos que hacer un trabajo previo a esto. De todos los femicidio del año pasado, pocos pasaron por la Línea 148, pocos tienen algún registro de haber denunciado en algún momento la violencia. Entonces, evidentemente, el trabajo que se tiene que hacer es mucho más profundo», remarcó.