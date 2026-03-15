Interna del PJ en Neuquén: cerraron las mesas y crece la expectativa por el resultado

Las internas del Partido Justicialista de Neuquén finalizaron esta tarde con el cierre de las más de 70 mesas que estaban habilitadas en toda la provincia para votar el recambio de su conducción.

Si bien aún no se difundieron datos oficiales, desde las listas indicaron que la participación fue baja, en alguna medida por los cruces políticos y judiciales de las últimas semanas, que amenazaban con dejar afuera a uno de los participantes, y también por el mal tiempo que acompañó la jornada.

Los comicios comenzaron pasadas las 8 en todo el territorio y se extendieron hasta las 18. Estaban habilitados para votar poco más de 20.000 afiliados en Neuquén.

Las dos listas en competencia por la conducción provincial fueron la del Peronismo para la Victoria, que llevó a Domingo «Chule» Linares como candidato a presidente, y la de Peronismo Territorial, con José «Turco» Asaad a la cabeza.

Este último finalmente pudo competir pese a los planteos judiciales para revocar su afiliación por haber sido candidato a intendente de Vista Alegre, en 2023, con otros sellos políticos por fuera del PJ.

Ese planteo aún está abierto y se espera una definición de la jueza federal Carolina Pandolfi sobre su situación y la de otros militantes en igual situación.

Interna del PJ en Neuquén: los cargos a elegir

Desde las listas se informó este domingo a Diario RÍO NEGRO que la jornada transcurrió «sin inconvenientes en las mesas» y la Junta Electoral ya comenzó el procesamiento de la información en la sede del PJ, en calle Roca de Neuquén capital.

Desde el Peronismo Territorial se mostraron cautos, mientras que en la lista del parrillismo hay confianza de un triunfo con los resultados preliminares. «Vamos muy bien, con amplia mayoría», dijo un vocero de Peronismo para la Victoria.

Los cargos en juego son los del Consejo Provincial, que incluye el presidente del partido, vice y vocales; los más de 70 integrantes del Congreso Provincial, además de los consejos locales de las principales ciudades de la provincia.

La lista que gane, se quedará con el 75% de los puestos en el Consejo Provincial y la que salga en segundo lugar lo hará con el 25% restante, siempre que supere una cantidad mínima de sufragios.