El PJ de Neuquén vota este domingo para renovar a su conducción: horarios, categorías y candidatos

Más de 20.000 afiliados del Partido Justicialista de Neuquén estarán habilitados para votar hoy en las elecciones internas para renovar los cargos de conducción partidaria, tanto en la provincia como en la treintena de localidades donde tiene representación.

Como es habitual, el comicio comenzará a partir de las 8 y se extenderá hasta las 18, cuando se cerrarán las mesas y tendrá lugar el escrutinio.

El PJ de Neuquén va a las urnas: qué se vota

Los votantes definirán en primer lugar la composición del Consejo Provincial, integrado por 19 lugares. La lista que gane, se quedará con el 75% de los puestos y la que salga en segundo lugar lo hará con el 25% restante, siempre que supere una cantidad mínima de sufragios.

También elegirán los representantes del Congreso Partidario, los consejos locales y el Tribunal de Cuentas. El primer órgano está compuesto por 78 congresales, aunque desde el PJ explicaron que ese número será menor en esta ocasión, porque hubo cuatro localidades donde no se inscribieron listas.

En total habrá 76 mesas, repartidas en la zona de la Confluencia y el interior de la provincia. Su distribución, como informó este diario, estuvo atravesada por problemas económicos y logísticos, lo que llevó a buscar nuevos lugares para ubicarlas.

Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral del peronismo local, explicó que por la falta de recursos, los centros de votación combinarán escuelas, centros culturales, espacios deportivos y parroquias.

Una disputa política, pero también judicial

La disputa que más atención captará será la del Consejo Provincial, ya que es la que define la presidencia del partido.

Las listas inscriptas para esa categoría fueron dos: Peronismo para la Victoria, que lleva como primer candidato a Juan Domingo «Chule» Linares, y Peronismo Territorial, con José Asaad como postulante principal.

El proceso electoral se caracterizó durante las últimas semanas por la presentación de diversos escritos judiciales para impugnar detalles de su organización o de alguna de las nóminas formalizadas ante la Junta Electoral.

Por ejemplo, luego de la oficialización de las listas, quedó fuera de competencia la que proponía el Frente Peronista, con el dirigente de la Uocra César Godoy a la cabeza. Su apartamiento se debió a un problema con los avales, situación que la Justicia Federal consideró insalvable.

También hubo controversia por un pedido de desafiliación que incluyó a Asaad, actual intendente de Vista Alegre. Pero el tema quedó pendiente de resolución luego de una sentencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitida la semana pasada y, hasta la noche de ayer, no se habían registrado modificaciones sobre las listas en pugna.

Denuncian un confuso hecho a horas de las elecciones

Un hecho sucedido durante las últimas horas del viernes, sin embargo, renovó la incertidumbre respecto al desarrollo del proceso electoral.

Según explicó Lagos en diálogo con Diario RÍO NEGRO, una camioneta que trasladaba urnas desde la sede del PJ en Neuquén capital, ubicada en la calle Roca al 200, habría querido ser interceptada por otro vehículo.

La persona que conducía el rodado en representación de la Junta Electoral dio aviso inmediatamente luego de realizar una maniobra para cambiar de marcha y dejar el lugar.

Este sábado se realizó una denuncia ante la comisaría Primera de Neuquén y tomó intervención la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, que, como primera medida, solicitó la presencia de una guardia policial en la sede del peronismo en la capital neuquina.

El representante del órgano interno lamentó lo ocurrido. Explicó que lo que se transportaba era un remanente de 18 urnas que todavía quedaban por llevar a los centros de votación de la zona de la Confluencia.

Lagos aclaró que, pese a su gravedad, el hecho no afectará la organización de las elecciones.