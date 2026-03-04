Interna libertaria: Karina Milei avanza sobre el área judicial y acota el margen de Santiago Caputo

El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en octubre revalidó el poder de fuego de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quién esta mañana avanzó en un área clave del Gabinete y designó a un nuevo tándem judicial compuesto por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola tras la tan anunciada salida de Mariano Cúneo Libarona.

Karina Milei consolida su poder y redefine el mapa judicial del Gobierno

Sin embargo, la funcionaria fue más allá y reemplazó al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, espada judicial del asesor presidencial, Santiago Caputo, por Viola. La determinación sorprendió a más de uno en el campamento libertario que auguraba una pronunciamiento del mandatario post viaje a Estados Unidos.

Es que el cambio no es azaroso. El mencionado se desempeña como apoderado legal del sello y responde directamente a Martín y Eduardo «Lule» Menem, los primos que componen junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el selecto circulo violeta de la menor de los Milei.

Si bien el movimiento responde a una acción previamente anunciada, dado que Cúneo Libarona había anticipado sus intenciones de abandonar el cargo, el desembarco de Viola, quien se mostró junto a «Lule» Menem en uno de los palcos del Congreso Nacional durante la Apertura de Sesiones Ordinarias, traduce directamente la ampliación de poder de la secretaria general de la Presidencia que le ganó la pulseada interna al asesor presidencial.

Aún sin novedades del futuro de Sebastián Amerio, quien podría ocupar un juego cargo, dado que el pasado martes garantizaban su salida solo «si se iba a un lugar mejor», Karina Milei trabaja para reducir el poder de Caputo en la administración.

La determinación fue tomada durante el punto más álgido de la interna, en la previa a los comicios de medio término, e instrumentada con paciencia cuando las urnas avalaron su estrategia.

Desde entonces ubicó a quién es su voz y ojos en Adorni, que se desempeña como ministro coordinador desde noviembre del 2025, y dio el visto bueno para que Diego Santilli, el exlegislador del PRO, ocupe la silla del Ministerio del Interior.

En la silenciosa pulseada libertaria, en la que se saca ventaja Karina Milei, el asesor parece ver limitado su alcance, pero resiste. Es que Karina Milei nunca lo quiso afuera, incluso considera que el asesor es necesario y tiene para aportar aunque haya avanzado en la limitación de su alcance.

El cálculo viene de la época de Nicolás Posse, quién dejó la Jefatura de Gabinete luego de acusaciones variadas, cuyos lugares de poder vacantes como la conducción de la actual SIDE fueron ocupados por Caputo.

«Post octubre se ordena. Hay que esperar«, repetían en Balcarce 50 en medio de los embates por el diseño de las listas que posibilitaron el abultado triunfo en las nacionales del 2025. En las sombras, pero con determinación Karina Milei cumple sus objetivos y avanza.

Sofía Rojas | NA