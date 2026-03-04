Video | El vice de Cúneo Libarona se enteró de su salida mientras presidía una reunión del Consejo de Magistratura

La salida de Mariano Cúneo Libarona y la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia dejó una escena tan insólita como reveladora. Sebastián Amerio, quien hasta este miércoles se desempeñaba como secretario de Justicia y número dos de la cartera, se enteró de su desvinculación del Gobierno en plena transmisión en vivo.

El momento en que Sebastian Amerio se entera que está despedido del Ministerio de #Justicia. El gobierno no tuvo la gentileza de avisarle. Hasta hace unos minutos estaba presidiendo la comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/JyKnM8VtD9 — Verónica Benaim (@VeBenaim) March 4, 2026

El funcionario recibió la noticia de su despido mientras participaba de una reunión virtual del Consejo de la Magistratura, un momento incómodo que quedó registrado en video junto con las reacciones de sorpresa del resto de los magistrados presentes.

El ahora exfuncionario se vio obligado a interrumpir abruptamente el encuentro que él mismo presidía al recibir la confirmación de su cese. Frente a la cámara, Amerio tomó la palabra para excusarse y blanqueó su situación al expresar lo siguiente: «Voy a pedir aquí por circunstancias de público conocimiento que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos, o a Rosada, ahora veré…».

Tras pedir disculpas a sus colegas y delegar la conducción de la sesión, se levantó de su silla y abandonó la conexión, dejando atónitos a los demás participantes.

La salida de Amerio se dio en el marco de una profunda purga en la cúpula judicial del Poder Ejecutivo. Minutos antes del exabrupto en el Zoom, el propio presidente había utilizado su cuenta en la red social X para confirmar los trascendidos y sellar el destino del ministerio.

A través de un mensaje acompañado por una foto junto a su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni, el mandatario le agradeció a Cúneo Libarona por sus más de dos años de trabajo incansable y anunció formalmente que el recambio en la conducción quedaría en manos de Mahiques.

La interna libertaria y el rol de Karina Milei en la salida de Amerio

La caída del número dos de Justicia es un capítulo más de la interna en el riñón de La Libertad Avanza. Amerio era un hombre que respondía directamente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un fuerte enfrentamiento por el control de las áreas de poder con Karina Milei.

Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia insistían en que la renuncia de Cúneo Libarona debía arrastrar ineludiblemente a su secretario, una hipótesis que el sector de Caputo resistió hasta el último minuto con la esperanza de conservar esa estratégica cuota de influencia judicial.

Tras la confirmación del despido, el Gobierno oficializó rápidamente que el segundo de Mahiques será Santiago Viola, actual abogado y apoderado legal del partido libertario.

La suerte de Amerio, de todas formas, ya parecía estar echada y contaba con indicios claros desde la reciente apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, celebrada el pasado 1 de marzo. Durante el discurso de Milei transmitido por cadena nacional, el exsecretario de Justicia fue deliberadamente excluido del foco de las cámaras oficiales.

Esa invisibilización televisiva no fue casual ni un error de dirección. Amerio compartía un palco con Santiago Caputo y el influyente tuitero oficialista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan. Sin embargo, todos los integrantes de ese espacio fueron borrados de la transmisión oficial por una orden directa de Karina Milei.

El contraste final que selló el recambio de piezas se dio en esa misma jornada legislativa, donde Viola, hoy flamante reemplazante de Amerio, sí tuvo su momento de exposición al ser enfocado de manera muy risueña junto a Eduardo «Lule» Menem en una de las gradas principales de la Cámara de Diputados.