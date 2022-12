Intiman a cumplir la detención domiciliaria a mujer mapuche que salió a pasear a una feria en Bariloche

La jueza federal Silvina Domínguez intimó a una mujer mapuche imputada y procesada por las usurpaciones de Villa Mascardi «al estricto cumplimiento» de la prisión domiciliaria que la magistrada le concedió el 8 de octubre pasado. Es la segunda resolución sobre el mismo asunto, La otra la dictó el juez federal de primera instancia Hugo Greca.

La magistrada, que subroga el juzgado federal de Bariloche, dictó una resolución este miércoles en la que ordena a Betiana Ayelen Colhuan que deberá permanecer en el domicilio informado a la justicia. La joven fue filmada por personal de Gendarmería el sábado al mediodía mientras recorría una feria, ubicada en el barrio Santo Cristo, distante a casi 3 kilómetros del lugar donde debe cumplir la prisión domiciliaria impuesta por la jueza.

«La detenida tendrá prohibición absoluta de abandonar el domicilio sin expresa autorización de la judicatura», enfatizó la jueza. También, deberá «abstenerse de organizar, convocar o intervenir en reuniones ajenas a las que estrictamente demande la vida del grupo familiar conviviente. Limitar, por estrictas razones de seguridad, al número de 4 personas la cantidad de visitantes que podrán asistir por cada una de las allí detenidas en distintos espacios temporales», estableció Domínguez.

Además, reiteró un régimen de visitas en ese domicilio, y estableció que las personas que concurran a la vivienda, donde la mujer está detenida, deben contar con la autorización del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL). «Todo ello, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención en caso de cualquier incumplimiento de las mandas establecidas que no obedezcan a un impedimento grave y comprobable», advirtió en la resolución a la que RÍO NEGRO accedió de fuentes judiciales.

La protagonista

Betiana Ayelén Colhuan se autoproclamó machi en 2017, cuando era una adolescente. Y soñó que sus antepasados le señalaban que debía asentarse en Villa Mascardi, según consignó la fiscal federal interina Cándida Etchepare a principios de octubre pasado. La joven tuvo en 2017 el respaldo de su familia, que está registrada desde 2012 como comunidad Colhuan Nahuel, asentada en un predio del barrio Virgen Misionera de Bariloche.

A principios de noviembre de 2017 ocuparon un predio de la Administración de Parques Nacionales en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta nacional 40. Alegaron que era una recuperación territorial. Se presentaron en sociedad como la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. Nadie había escuchado de ellos. La única comunidad mapuche reconocida de ese lugar era hasta ese momento la Lof Wiritray.

Después, los miembros de la Lafken Winkul Mapu avanzaron con las usurpaciones de otros predios de Parques Nacionales y de particulares. En ese contexto, ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel.

Durante casi cinco años ejercieron el control con acciones violentas de un amplia zona de Villa Mascardi hasta que el 4 de octubre pasado fueron desalojados por efectivos de la Policía Federal.

La jueza Domínguez dictó la orden de allanamiento y el desalojo de los 11 predios usurpados. También, las detenciones. Pero solo arrestaron a un grupo de mujeres, que estaban con sus hijos, mientras los varones huyeron hacia la montaña. Entre ellas, estaba Betiana.

Domínguez autorizó el 8 de octubre pasado la detención domiciliaria, en una vivienda de la zona este de Bariloche. También les concedió el arresto domicilio a otras tres mujeres mapuches detenidas durante el desalojo. Las cuatro están procesadas con prisión preventiva (que cumplen en una vivienda) por usurpaciones por despojo en Villa Mascardi.

“Entre las condiciones de conducta establecidas para mantener dicho beneficio, impuse -en cuanto ahora interesa-: permanecer en el inmueble; prohibición absoluta de abandonar el domicilio sin expresa autorización de la judicatura”, con la excepción de urgencias médicas de Betiana o de sus dos hijos pequeños, recordó Domínguez en la resolución que dictó este miércoles.

Asimismo, estableció a Betiana la obligación de presentarse los lunes y viernes a las 13 en el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, ubicado a una cuadra del domicilio donde se les permitió cumplir la detención, entre otras obligaciones.

Sin embargo, Domínguez indicó que la Sección Reunión de Información del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche “informó que el sábado 17 de diciembre del corriente, aproximadamente a las 11:30, Betiana Ayelén Colhuan fue visualizada por funcionarios de aquella repartición mientas recorría la feria ambulante” que se organiza en la calle Otto Goedecke (entre 25 de Mayo y Chubut) de esta ciudad.

Reiterados incumplimientos

La jueza consultó a la fiscal federal sobre el asunto. Y Etchapare dictaminó que en razón “de los múltiples incumplimientos verificados respecto” de Colhuan tanto en el expediente que investiga varias usurpaciones en Villa Mascardi, como en la causa madre, en alusión a la primera usurpación del predio de Parques Nacionales, en la que también se encuentra detenida, “correspondería -al menos de momento y por última vez- mantener ese beneficio pero imponiéndole la obligación de comparecer tres veces por semana ante la Policía Federal Argentina”.

La fiscal señaló en su dictamen que existen constancias “que anoticiaron que la encausada maltrató a los oficiales de la fuerza policial provincial”. La representante del Ministerio Público Fiscal mencionó, por ejemplo, incomparecencias en la repartición policial mencionada (a la que debía concurrir por orden de la jueza); reuniones no vinculadas a su vida familiar, etc.”

“Que el incumplimiento de la detención domiciliaria de Colhuan devino evidente ante las fotografías aportadas por Gendarmería, no solo documentadas por los efectivos de la fuerza sino también las obtenidas de las cámaras de seguridad del Municipio que permiten corroborar el día y hora del evento”, sostuvo la jueza.

“Así las cosas, ante semejante acto público de desafío a las resoluciones judiciales que la imputada se encuentra obligada a acatar, me expediré en el sentido propiciado por el MPF, no sólo por los motivos expresados por esa repartición -que comparto-, sino también porque tengo en consideración que el beneficio del que hoy goza Colhuan tanto en esta causa como en el expediente FGR 26511/2017/TO1 no fue concedido en su solo interés, sino primordialmente en el de los niños que ella posee, por cuyo interés debo velar hasta donde me lo permite el ordenamiento legal”, aclaró Domínguez.

“En consecuencia, corresponderá imponerle a la nombrada la obligación de presentarse los lunes, miércoles y viernes ante el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, haciéndole saber que cualquier incumplimiento de dicha manda que no obedezca a un impedimento grave y comprobable, repercutirá en la revocación del beneficio y su alojamiento en un establecimiento carcelario, pues el abuso de su condición de madre para desobedecer las mandas de este Tribunal no puede ser convalidado sine die”, advirtió la jueza.

“Cabe mencionar que la elección de la unidad ante la cual deberá presentarse obedece pura y exclusivamente a la existencia de menores de corta edad a su cargo, lo que implicaría que ante la obligación de comparecer ante la Duof Bariloche de la PFA deba trasladarse varios kilómetros con los mismos cuando posee una unidad policial a pocos metros del lugar en el que cumple detención domiciliaria”, enfatizó.