Invap tiene la exención impositiva para las importaciones en el presupuesto nacional

Finalmente el gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2026 el artículo que exime de los derechos de importación y tasas para bienes adquiridos por la empresa Invap para sus desarrollos tecnológicos.

El artículo que demandaban el gobernador Alberto Weretilneck, la senadora Ana Marks y los diputados Adriana Serquis y Marcelo Mango, los tres parlamentarios de Fuerza Patria, fue incorporado en el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que hoy tendrá su debate en el Senado.

Desde hace años Invap tiene el respaldo nacional para la importación de partes a través de la exención impositiva que se incluye en los presupuestos, pero esta vez en el texto original enviado por el presidente Javier Milei al Congreso se había omitido ese punto. Por eso, el gobernador lo puso en agenda en su primera reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en noviembre, y luego llegaron los pedidos formales desde la Legislatura provincial y los parlamentarios peronistas.

La senadora Marks remarcó a este diario que se logró la inclusión del artículo, que fue incorporado en un dictamen de minoría en Diputados y tomado por el oficialismo, sin embargo otros planteos que también involucran a Invap como el mayor presupuesto para proyectos satelitales no fueron considerados y hay un pedido expreso de la barilochense al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, para que se evalúe una modificación de partidas.

Qué dice el artículo que menciona a Invap

El artículo 45 que menciona a Invap establece que se exime “de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos, repuestos y/o bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de bienes, servicios y obras en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por Invap SAU (CUIT 30-58558124-7)”.

Agrega el texto que “estas importaciones estarán también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones”.

Marks señaló que el pedido de mayor presupuesto para los proyectos satelitales comprende los proyectos Saocom 2 A/B que requiere de 5.000 millones de pesos y le asignaron 1.162 millones de pesos; el Sabia Mar etapa III que necesita 34.000 millones de pesos y se le otorgan 12.686 millones de pesos; y el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites Sare II que demandan 12.000 millones de pesos y tiene un presupuesto de 3.258 millones de pesos.

“Esta insuficiencia en los recursos que prevén, repercute en todo el sistema científico tecnológico y pone en jaque la continuidad de dichos programas”, apuntó la senadora.