Optimismo en Río Negro por la exención impositiva de Nación para Invap

El gobernador Alberto Weretilneck se mostró optimista y expectante de que antes de que se debata el Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei incluya los artículos que garantizar la exención impositiva y de gravámenes para las partes y componentes que necesite importar la empresa rionegrina Invap.

Ese planteo fue trasladado semanas atrás en la casa Rosada al jefe de gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, y afirmó que tuvo “buena receptividad”. Esta semana también se sumó presión desde la Legislatura con un proyecto de comunicación del bloque CC-ARI Cambiemos para pedir formalmente por este tema al gobierno nacional.

“Somos optimistas que los artículos van a estar devuelta incorporados”, dijo Weretilneck ayer a este diario cuando participó de un encuentro vinculado al desarrollo satelital en la sede de Invap.

El mandatario aprovechó su visita a la empresa para reunirse con los directivos y hacer un “repaso de agenda” de los temas que la empresa necesita gestión ante el gobierno nacional, según indicó y comprometió su “colaboración”.

El pedido puntual que llegó el gobernador a la Casa Rosada es que en el Presupuesto 2026 se omitió la eximición del pago de gravámenes e impuestos a la importación de los componentes que son necesarios para Invap para sus desarrollos como pueden ser satélites, radares, reactores nucleares, etc. Se trata de una cláusula que habitualmente se incluía, pero en el texto remitido este año no aparece.

Weretilneck y un "diálogo normal" con Nación

Weretilneck dijo que con el gobierno nacional y sus nuevos interlocutores tiene un “diálogo normal” aunque reiteró los reclamos por el abandono de las rutas nacionales en la jurisdicción provincial. Puntualizó que las tareas de mejoras y mantenimiento de las rutas 40 y 151 fueron reactivadas por Vialidad Nacional por orden judicial, atribuyéndose allí la gestión tras las acciones de amparo impulsadas por el mal estado de ambas arterias, una cuando aún era senador y otra en el invierno pasado.

Dijo además, que al igual que otros gobernadores, existe “preocupación por la caída de las transferencias de coparticipación federal” y fundamentó que se debe a múltiples factores como “la crisis económica, la baja del consumo, la apertura de las importaciones como se está dando, la eliminación de las retenciones al agro lo que ha llevado a una baja de la coparticipación nacional” que en términos reales del mes de noviembre fue de 10.000 millones de pesos que dejó de percibir la Provincia.