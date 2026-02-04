Investigación a la mutual en Neuquén: la trama de empresas familiares que recibió millones de pesos

Allanamiento en el edificio donde tienen sede, en la misma oficina, la mutual que preside Juan Carlos Levi y una de las empresas de sus hijas. (Foto Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén investiga la transferencia de millones de pesos de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos a dos empresas de las hijas de su presidente, el dirigente sindical de la Uocra, Juan Carlos Levi. Antes pertenecían a su cuñado quien sigue siendo el gerente.

Una de ellas, llamadaJA Construcciones SRL, recibió 424 millones de pesos mientras que a la segunda, KIM SRL, le transfirió 176 millones de pesos. Las operaciones fueron sólo durante el primer semestre del 2025, período que rastrea la fiscalía de Delitos Económicos y que motivó los nueve allanamientos del pasado viernes 30 de enero. Hay motivos para pensar que continuaron en el tiempo.

Ambas empresas fueron constituidas por una persona llamada Walter Andrés López, quien además se desempeña como gerente general. De acuerdo con el Boletín Oficial es cuñado de Juan Carlos Levi: está casado con Flavia Marianela Marité Barahona, hermana de la esposa del dirigente sindical.

La exdiputada y sus hermanas

Carolina Mabel Ángela Barahona, de ella se trata, asumió como diputada provincial por Comunidad el 10 de diciembre del 2023 y renunció el 11 de julio del 2024 después de haber asistido a apenas el 30% de las sesiones.

Expresó como motivo «la convocatoria que me han realizado desde el Poder Ejecutivo Provincial» para coordinar equipos de trabajo de los ministros Rubén Etcheverry y Lucas Castelli. Fuentes del gobierno provincial dijeron el último lunes a diario RÍO NEGRO que Ángela Barahona «no forma parte de la estructura» y que «nunca se formalizó su posición».

Segunda en la mutual

En cuanto a su hermana Flavia, además de estar casada con el fundador y gerente de JA Construcciones SRL, es segunda vocal de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos que preside su cuñado Juan Carlos Levi.

La casa de Walter López en Centenario fue allanada el viernes. Figura como domicilio legal y fiscal de la constructora. La constituyó el 7 de noviembre del 2023 con una socia, Gisella Roxana Albarrán, quien vive en Chos Malal y está casada con otro hermano de Ángela.

Según el Boletín Oficial se trata de Facundo Mario Ruperto Barahona, quien se desempeña como tesorero de la Mutual.

La empresa KIM

La otra empresa que recibió fondos, KIM SRL, fue constituida por el mismo Walter López el 25 de febrero del 2022. Esta vez en sociedad con Cyntia Vanesa Riquelmes Yemina, casada con Luis Ceferino Almeira.

Fue pensada para operar en Vaca Muerta. Como objeto social se fijó el transporte de cargas y de pasajeros, orientada a la industria petrolera, en el país y en el extranjero.

El pase a las hijas

El 1 de julio del 2025, las hijas de Juan Carlos Levi asumieron el control de las dos empresas, aunque mantuvieron a Walter López como gerente.

En el Boletín Oficial se publicó que López y Albarrán cedieron el 100% de las cuotas de JA Construcciones SRL en favor de Melani Solange Levi Barahona y Macarena Marina Abigail Levi. Ambas están radicadas en Plottier y las allanaron el viernes pasado. En la vivienda de la primera de ellas se fijó el domicilio legal de la firma.

Respecto de KIM SRL también hubo una cesión de cuotas según se publicó en el mismo número del Boletín Oficial.

En los dos casos fue por instrumento privado, de modo que se desconocen los términos. Diario RÍO NEGRO consultó ayer con abogados de Levi, quienes dijeron desconocer los detalles. «El viernes (por el próximo 6) nos reuniremos para analizar toda la documentación», dijeron.

El mismo domicilio

La empresa amplió el objeto social: además de transporte, incorporó «construcción por sí o por terceros de edificios residenciales y no residenciales (…) sean de carácter público o privado».

En cuanto al domicilio fiscal, lo comparte con la Mutual en avenida Argentina 480, una de las oficinas allanadas el viernes 30 de enero pasado. De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación, al menos las expensas las paga la entidad que preside Levi.

«Contratación entre privados»

Este diario trató de hablar con Levi. Quien se comunicó fue uno de sus abogados, Sebastián Perazzoli. Dijo que “los balances están aprobados” pero “el tema de las empresas no lo sé, porque con Gustavo Palmieri fuimos abogados de la mutual un año”.

Añadió que “si hubiese algún problema con la administración, la perjudicada sería la mutual y ningún miembro denunció nada, menos vinculado a esto. Por eso me parece desopilante la investigación”.

El abogado del sindicalista insistió con el argumento de que «es una contratación entre privados y la fiscalía no tiene nada que hacer. La asamblea de asociados aprobó todo sin ningún reclamo».

Dijo que harán “una pericia contable propia con nuestros auditores”.

Según indicó, con el dinero se construye una obra de 1.800 metros cuadrados. Se trata de la sede de la mutual en Añelo. «Ahí pusieron más de mil millones de pesos», afirmó.