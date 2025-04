Investigarán a Javier Milei por el escándalo de $LIBRA: «La estafa ocurrió», dijo Pablo Carro

El diputado cordobés Pablo Carro es uno de los integrantes de la comisión investigadora que este miércoles comenzará a indagar sobre el escándalo del token $LIBRA. El legislador de Unión por la Patria organizó hace dos meses una reunión de la comisión que preside, la de Comunicaciones e Informática, donde invitó a especialistas cripto. De allí salió convencido de que el presidente Javier Milei participó de una estafa.



«La estafa ocurrió, está clarísima. Milei es partícipe necesario. Todavía no sabemos si él es el hacedor de la estafa o si simplemente cobró por difundir», dijo Carro a Diario RÍO NEGRO, y agregó: «Está claro que hubo jugadores que tenían información privilegiada y está claro que hubo estafados. Lo que no sabemos es quiénes son los que tenían información privilegiada y quiénes se llevaron esas ganancias». Esos y otros interrogantes son los que la oposición buscará dilucidar a partir de esta semana.

En la Comisión de Comunicaciones e Informática quedó claro que se trató de una estafa muy conocida en el mundo cripto que se llama ‘rug pull’ o ‘tirar de la alfombra’, que tiene determinadas características.

Se crea una moneda, una ‘meme coin’. Hay jugadores llamados ‘insiders’ que tienen información privilegiada, que compran la moneda cuando la moneda no tiene ningún valor, a USD 0,000001. Luego es necesario que aparezca una figura pública que le dé legitimidad y visibilidad a esa moneda, que es el papel que le tocó jugar a Javier Milei.

Gracias a esa aparición pública vienen compradores, porque Milei promociona, difunde. Hay gente que va y compra. Milei dijo que era para este fondear pymes y emprendimientos en Argentina. Luego esa compra hace subir artificialmente el precio y después, coordinadamente, el creador de la moneda y los ‘insiders’ se retiran del juego, que es lo que le llaman ‘tirar de la alfombra’, y quedan los estafados. La estafa ocurrió, está clarísima. Milei es partícipe necesario. Todavía no sabemos si él es el hacedor de la estafa o si simplemente cobró por difundir.

Caso $LIBRA: ¿Qué más saben y cuáles son los interrogantes abiertos?

Quedó claro que hasta el tuit de Milei nadie sabía cómo comprar la moneda $LIBRA, es decir, el enlace para comprar la moneda no estaba disponible en ningún lugar, ni en ninguna casa de cambio donde se pueda comprar o vender criptomonedas. Se creó la moneda y en los siguientes minutos muchos compradores, los ‘insiders’, compraron a casi cero. Luego aparece Milei, luego vienen muchos compradores y al ratito el resto se retiran.

Entonces Milei mintió cuando dijo que él simplemente lo vio y lo difundió, porque no tenía manera de verlo en ningún lugar. Es decir, él sabía que se lanzaba la moneda, sabía cómo comprar la moneda antes que nadie. O sea que tiene mucha información. Hubo 74 operaciones de compra antes del anuncio de Milei, es decir que hay muchos ‘insiders’. ¿Quiénes son esos ‘insiders’? Es algo que también hay que averiguar. ¿Son socios de Hayden Davis o también del entorno de Milei?

En cuanto a la relación de Milei con los empresarios cripto, agregó: «Sabemos que Milei conoce a Hayden Davis y a Julian Peh en el evento de Tech Forum que se hizo en octubre del año pasado, en el cual Mauricio Novelli era el dueño de la academia donde Milei daba clases sobre cómo invertir con criptomonedas, y Manuel Terrones Godoy es socio de Novelli en este emprendimiento que tampoco existía antes, Tech Forum».

Son quienes presentan a Davis y a Peh con Milei, justo en el mismo espacio donde aparece un empresario cripto muy importante, el titular de Cardano, Charles Hoskinson, que dijo que le cobraban por reunirse con Milei. Es decir, ¿Hayden Davis y Julian Peh pagaron para reunirse con Milei? ¿Karina Milei cobró por esos encuentros? Son cosas que necesitamos saber.



Está claro que hubo una estafa, está claro que hubo jugadores que tenían información privilegiada y está claro que hubo estafados. Lo que no sabemos es quiénes son los que tenían información privilegiada y quiénes se llevaron esas ganancias. No olvidemos que Terrones Godoy, que es uno de los organizadores del Tech Forum, tiene un video en el que dice que la manera en la cual ahora se van a financiar los partidos políticos es a través de criptomonedas; como no tienen seguimiento legal, la manera de hacer circular plata negra para la política negra es a través de criptomonedas.

Lo otro que no sabemos es que un empresario argentino muy importante, Diógenes Casares, muy conocido él y su padre en Silicon Valley en el mundo de criptomonedas, dijo que él tiene constancia de que se pagaron 5 millones de dólares por la difusión de ese tuit de Milei. Estas son las cosas que nosotros necesitamos que nos diga el jefe de Gabinete y que necesitamos investigar en la comisión investigadora.

En cuanto a las medidas que piensan tomar en la comisión, agrego que, primero, llegar a los dueños de esas ‘wallets’ para saber quiénes son. Toda la tecnología ‘blockchain’ de criptomonedas tiene trazabilidad. Todos los movimientos se pueden seguir. Lo que no conocemos es la identidad del que está detrás de la ‘wallet’, pero eso a través de la Justicia se puede lograr. Otra cosa que podemos hacer en la comisión es pedirle a Estados Unidos que nos dé toda la información de sus agencias de investigación.

En esas denuncias no está denunciado Milei, está denunciado Hayden Davis. Pero Hayden Davis dijo que era asesor de Milei, que lo manejaba a Milei a través de su hermana, que le dio plata a su hermana. Esta es una pregunta clave, ¿por qué Milei no denuncia al estafador Hayden Davis? Porque la estafa se produjo y no hay ni denuncias a Hayden Davis, ni denuncias a Julian Peh.



Milei la semana pasada dijo que por arriba del jefe de Gabinete están Santiago Caputo y Karina Milei. Yo entiendo que tiene que saber. Sabemos que Milei no maneja una moneda, ni sé si sabe meter la mano en el bolsillo, todas esas eran cosas de Karina Milei. Sabemos por muchas denuncias que no están vinculadas con este hecho, que aparecieron compras de candidaturas, que piden plata para comprar lugares en las listas. Es decir que acá hay una práctica. Y además él mismo dijo en una entrevista ‘yo por mis opiniones cobro’. Acá hay muchos personajes oscuros que Milei mira para otro lado y no denuncia.

¿Por qué entonces no interpelan también a Karina?. Porque no conseguimos los votos suficientes para hacerlo. Pero ni bien se ponga en marcha la comisión investigadora, Karina va a ser una de las citadas.

Es importante invitar a todos los que participaron del Tech Forum, a todos los que estuvieron en las reuniones en Casa de Gobierno: Novelli, Terrones Godoy, Peh, Davis, eventualmente Manuel Adorni y José Luis Espert.

Si el Gobierno iba a hacer inversiones (con la criptomoneda), ¿se consultó algún área de gobierno para saber si correspondía? Ni siquiera Kip Protocol ni Kelsier Ventures están anotados en la Comisión Nacional de Valores para operar. El Gobierno los recibió y ni siquiera chequeó.

Los especialistas también dijeron que sabían que el evento de Tech Forum era trucho, que esos empresarios no tenían trayectoria en el mundo cripto, que eran desconocidos y que algunos de ellos tenían denuncias por fraude con criptomonedas. Y esto, muchos de esos empresarios, muchos periodistas se lo dijeron a funcionarios importantes del gobierno. Sin embargo, eso siguió adelante. Yo quiero saber si el Gobierno además auspició el evento de Tech Forum, como parece ser que fue.

Si el Gobierno auspicia, si el Gobierno participa, si el Gobierno difunde… son muchas cosas que en las cuales o es muy ingenuo, o es parte de la estafa. No puede ser que ningún otro funcionario del Gobierno le haya explicado si eran empresarios reconocidos, si estaban inscriptos en la Comisión Nacional de Valores, si tenían trayectoria de mercado.

¿La investigación de la comisión puede desembocar en un juicio político?

A priori diría que sí. Lo lógico hubiera sido que se activara la Comisión de Juicio Político, porque nos estaríamos ahorrando un paso, porque esta comisión no puede acusar. Esta comisión solo va a producir un informe, es decir, va a investigar. Tiene muchas atribuciones, puede ir a Estados Unidos para tomar entrevistas, puede citar. Hay un empresario socio de Hayden Davis que tiene residencia en Barcelona, que muy probablemente haya sido quien puso la plata para el lanzamiento inicial y que por eso viene una denuncia desde España. Es alguien a quien nosotros podríamos citar y estoy seguro de que tiene mucha información.

En la comisión nadie puede mentir; si mienten pueden ser acusados de falso testimonio.

Si bien no podemos acusar, lo que hagamos va a ser importante. El informe que se produzca y la evolución política de nuestro país dirá si hay condiciones más adelante para un juicio político o no. Hoy no las hay. Hoy lo que tenemos es esta comisión para investigar.

Tenemos que investigar de la manera más objetiva posible para tener información clara, y después tomaremos las decisiones políticas. La Justicia hace su investigación por su parte. Nosotros lo que buscamos son responsabilidades políticas.

Corresponsalía Buenos Aires