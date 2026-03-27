Ipross actualiza sus valores de medicamentos para regularizar el nivel de cobertura a sus afiliados

Con la modificación, la cobertura del Ipross de los medicamentos ambulatorios vuelve al 45/50%. Foto: Marcelo Ochoa.

La obra social provincial – Ipross- incrementó el módulo de valores de medicamentos, que estaban desactualizados, y mejoró el porcentual de cobertura para sus afiliados.

El Ipross se hace cargo de parte del costo de los medicamentos, a partir de una tabla de precios.

La última correspondía a mayo del año pasado y, con el desfasaje de costos, su aplicación habia quedado desfasada y ya no garantizaba los porcentajes habituales: el 70% en los crónicos y el 50% en el resto de los medicamentos ambulatorios.

Con los valores de mayo del 2025, la cobertura a cargo del Ipross rondaba un 45/50% en los crónicos y un 30/35% en los restantes.

Esta semana, la Junta de Administración, que preside Ivana Porro, formalizó la resolución N° 233, con fecha 26 de marzo, con el “nuevo listado de medicamentos y los montos fijos de cobertura” para medicamentos ambulatorios y también la nómina de los valores para aquellos de “Patologías Crónicas”.

En sus fundamentos, la norma indica que los listados difundidos contemplan “incrementos en los montos fijos de cobertura y una revisión integral de los planes de medicamentos”, señalando que incluyen aumentos “del 12% en la cobertura” en los ambulatorios y del “18% en la cobertura” de aquellas “patologías crónicas, priorizando tratamientos prolongados”.

En el contexto inflacionario, la lógica indica modificaciones de valores entre los dos y tres meses, pero, en este caso, la renovación de la tabla se cumple a los diez meses.

Según la obra social, esta “actualización” permite “niveles de cobertura de entre un 50% y 70%” para crónicos y “entre un 40% y 50% para ambulatorios”.

En sus fundamentos, el Ipross admite que “resulta imperativo adecuar la cobertura de medicamentos para mitigar el impacto de los incrementos de precios ocurridos en el último tramo del ejercicio anterior y el inicio del presente”. Agrega que “para garantizar la sustentabilidad de la Obra Social y el acceso a la salud de los afiliados, se propone un ajuste que absorba” dicha suba, “protegiendo especialmente a los pacientes bajo tratamientos prolongados”.

Luego, en la gacetilla se destaca que el sistema de montos fijos determina que el porcentaje final de cobertura varía frente al medicamento elegido y se “logran porcentajes mayores de cobertura en aquellas opciones de menor costo que cumplen con el mismo principio activo y eficacia terapéutica”. Así, se recomienda “consultar en las farmacias” por los precios entre “las distintas marcas disponibles que contengan el mismo principio activo”.

Además, se informa que “se procedió a la “actualización del vademécum, incorporando opciones seguras, eficaces y necesarias para los tratamientos”, como también, la “inclusión y fortalecimiento de coberturas en planes especiales como epilepsia, materno infantil, salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, junto con la incorporación de medicamentos específicos para patologías crónicas”.