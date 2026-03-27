Mapa: Dónde están todos los radares de Río Negro

En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Marcelo Ochoa

En Río Negro conviven radares que administran los municipios, con autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial; equipos que controlan velocidades en el interior de los ejidos municipales, en calles y avenidas; y próximamente volverán a estar operativos los cinemómetros en rutas nacionales bajo la tutela del organismo vial rionegrino.

En todos los casos los dispositivos de control tienen la homologación y calibración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y en el caso de los que habilitará la Provincia rigen multas con una escala de valor preestablecida según el valor del combustible en Viedma.

Controles de velocidad en el interior de Roca y Bariloche

Cuando los radares son administrados por los municipios, cada ciudad tiene sus propios valores de multas y mecanismos de control, generalmente tercerizados a la empresa que provee el equipo.

Actualmente hay ciudades como General Roca que tiene radares propios en distintas arterias como las calles José Ingenieros a la altura de Río Negro; Rochdale en cercanías de Israel; Damas Patricias y Ayala; 25 de Mayo a la altura de Don Bosco; y Jujuy en el sector de Los Perales.

En Bariloche hay decenas de cinemómetros fijos en las principales avenidas como Bustillo, De los Pioneros, Esandi y 12 de Octubre. Pero también en esta ciudad andina hay equipos instalados en la Ruta 40, con la autorización de la agencia provincial.

Radares gestionados por municipios en rutas nacionales

En el conjunto de municipios con radares en rutas nacionales y con aval de la Agencia Provincial Vial están hoy en funcionamiento equipos en Dina Huapi, El Bolsón y Bariloche, en todos los casos en los accesos sobre la Ruta Nacional 40.

Además tienen autorización los radares de Contralmirante Cordero (Ruta 151); General Conesa (Ruta 251) y Darwin (Ruta 22), que fue el último en habilitarse el año pasado.

Los equipos que habilitará la Agencia Vial próximamente

La Agencia Provincial de Seguridad Vial próximamente pondrá fecha para el inicio de la operatoria de sus radares, que ya están instalados en accesos a nueve localidades, sobre rutas nacionales.

Están distribuidos en la Ruta Nacional 22 en los accesos a Río Colorado (kilómetro 859); Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134); y Cervantes (kilómetro 1160,5).

En la Ruta 3 en Sierra Grande (kilómetros 1263,5 y 1265) y Viedma (kilómetro 965).

En la Ruta 151 a la altura de Cipolletti (kilómetro 4); Sargento Vidal (kilómetro 33) y Cinco Saltos (kilómetro 11,8).

Mientras que la Ruta 250 solo tiene control en el acceso a Lamarque (kilómetro 269).