Legisladores de Río Negro piden informes por la seguridad informática tras el “hackeo”

Legisladores de la oposición junto a dos exdiputados de JSRN elevaron un pedido de informes en conjunto para pedir al Ejecutivo explicaciones por la denuncia de la sustracción de datos del legajo oficial del gobernador Alberto Weretilneck, atribuida a un empleado de la empresa estatal Altec, y por la seguridad de los sistemas informáticos de la Provincia.

El pedido de informes tiene un peso especial con la firma de 15 legisladores, la mayoría de los bloques Vamos con Todos; PJ-Nuevo Encuentro -a excepción de los vinculados al oficialismo-, junto a los barilochenses Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti, que un mes atrás renunciaron al bloque JSRN y aún no definen su situación partidaria; y los referentes que pretenden la conformación del bloque Cambia Río Negro: Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich.

“El pedido de informes busca determinar cómo fue posible la presunta vulneración de los sistemas oficiales, cuál fue el alcance del acceso denunciado, qué información pudo haber quedado comprometida y qué medidas adoptó el Gobierno para preservar la evidencia digital y garantizar la seguridad de la información pública”, señaló el bloque Vamos con Todos al difundir el planteo mediante un comunicado de prensa.

Se refieren a la confirmación de la denuncia que realizó el gobierno provincial el 24 de junio pasado, cuando se dio a conocer públicamente la existencia de un ingreso, mediante clave de usuario de un trabajador de Altec en la sede de Viedma, al legajo del gobernador y la consecuente sustracción de su recibo de sueldo.

Los legisladores piden precisiones sobre la infraestructura de protección informática utilizada por la Provincia, los mecanismos de autenticación y control de accesos, la existencia de registros de trazabilidad, los protocolos de contingencia frente a incidentes de seguridad y el procedimiento aplicado para preservar la evidencia informática.

Además, solicitan información sobre el momento en que se produjo el presunto acceso indebido, el organismo que presentó la denuncia judicial, la clasificación de la documentación comprometida, las herramientas utilizadas para identificar el equipo involucrado, el rol desempeñado por la empresa estatal Altec y los protocolos de monitoreo y respuesta implementados por esa firma.

El requerimiento también pone el foco en el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado por la Ley Nº 5793 como infraestructura crítica destinada a garantizar la seguridad, confidencialidad y trazabilidad del intercambio de datos entre los organismos del Estado provincial. En ese marco, los legisladores buscan conocer si las garantías previstas por ese sistema fueron efectivamente cumplidas y cuáles fueron las fallas que permitieron el acceso denunciado.

Asimismo, el pedido de informes solicita un detalle del funcionamiento actual del sistema provincial de recursos humanos, incluyendo los módulos y funcionalidades en producción, la cantidad de usuarios activos, registrados, inactivos y bloqueados, los organismos que lo utilizan y el cronograma previsto para su ampliación.