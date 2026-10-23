Ipross traslada consultorios en Viedma y los afiliados deberán tener en cuenta este cambio

Los servicios de Schieroni 246 trasladan su atención a la sede de Urquiza 548. Foto: gentileza.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) unificará la atención de medicina clínica en una sola sede de Viedma a partir del lunes 26 de octubre. La medida implica el traslado de los consultorios que funcionaban en Schieroni 246 hacia las instalaciones ubicadas en Urquiza 548.

La reorganización alcanza a los profesionales de medicina clínica Dra. Oyola, Dr. Contardi, Dr. Rojas y Dr. Rucinsky, quienes comenzarán a atender en la nueva sede.

En paralelo, el Departamento de Terapia del Sueño y Oxigenoterapia será trasladado a Schieroni 246, como parte de la redistribución de los servicios del organismo provincial.

Qué deben tener en cuenta los afiliados de Ipross

Desde el instituto informaron que el cambio de sede no afectará los turnos otorgados previamente. Los afiliados podrán concurrir en los días y horarios previstos, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

La medida forma parte de un proceso de reorganización operativa que busca centralizar las prestaciones de medicina clínica y simplificar el funcionamiento de los consultorios en la capital rionegrina.

Con estos cambios, el Ipross apunta a mejorar la accesibilidad de sus afiliados y agilizar la atención mediante una nueva distribución de los servicios.

Cáncer de mama en Río Negro qué estudios cubre IPROSS y quiénes pueden acceder

A través de su programa de Salud Sexual y Reproductiva, el IPROSS garantiza cobertura del 100% para los controles mamarios de rutina de sus afiliadas a partir de los 40 años. La prestación incluye una mamografía bilateral con proyección axilar y una ecografía mamaria bilateral por año, en los centros prestadores adheridos de la provincia y sin necesidad de empadronamiento previo.

El programa también contempla dos consultas ginecológicas anuales desde los 14 años. La indicación de los estudios y la frecuencia de los controles dependen de la evaluación de cada profesional, de acuerdo con la edad y los antecedentes de la paciente.

Para conocer los prestadores y los detalles de la cobertura, se puede consultar el sitio oficial del Ipross.