Ipross verá mejoras en sus ingresos a partir de abril: hoy percibe $3.000 millones por mes

La obra social provincial Ipross canceló la deuda por reintegros de prestaciones realizadas entre junio y diciembre de 2023 y un remanente del 2022 que alcanzó a unos 13.800 afiliados. Este desembolso de 132 millones de pesos se pudo realizar con el “pago al día” de la provincia, mientras que el incremento en los ingresos por el cambio de fórmula de los aportes se reflejará recién a partir de abril.

El Ipross inició la nueva gestión el 10 de diciembre con una deuda de unos 13.000 millones de pesos. El pago de los reintegros significa solo el 1% de ese pasivo, pero la presidenta de la obra social provincial, Marcela Ávila, destacó esta cancelación con los afiliados como un paso importante porque era una “prioridad” esos pagos por prestaciones que se realizaron en 2023, e incluso algunas atrasadas de 2022, a valor de la obra social al momento de entregar la documentación. No había atrasos en reintegros de afiliados con discapacidad.

La deuda por reintegros era uno de los reclamos de los sindicatos estatales a la obra social y fue llevada a la mesa de diálogo que tuvieron con Ávila en un encuentro reciente. Otro de los puntos que los gremios plantean es que exista una compensación en los salarios de los trabajadores por la mayor quita de aportes para el Ipross al ingresar en el cálculo las sumas no remunerativas de los haberes, pero por el momento no hubo compromisos en esa línea por parte del gobierno.

Ávila dijo a RÍO NEGRO que el pago de los reintegros se logró con el “cumplimiento del Ministerio de Hacienda, durante el mes, de los fondos que corresponden a la obra social, ya sea aportes de los afiliados y contribuciones”. Ese desembolso oscila los 3.000 millones de pesos mensuales y se utiliza para cubrir costos operativos y compra de medicamentos.

“Todavía la obra social no ha visto fortalecidos sus ingresos porque la modificación de los aportes se aplica de manera gradual y recién en abril se podrá ver en plenitud el ingreso adicional”, explicó Ávila.

La obra social no tiene plazos para saldar la deuda total por la “incertidumbre del proceso inflacionario” y hay una decisión tomada de negociar nuevos convenios con los prestadores (clínicas, médicos, droguerías) con incrementos a partir de marzo, pero no retroactivos porque aducen que no hay capacidad económica para afrontarlos.

“Intentamos no incrementar la deuda y no cortar la cadena de pagos” para garantizar las prestaciones, señaló la contadora que preside el Ipross, quien ahora está abocada a la tardea de “eficientizar y ordenar el gasto” del organismo en un contexto de reclamos constantes de aumentos de cápitas y convenios de los más de 200 que registra la obra social.

Unas 3.100 llamadas y 600 mensajes

En materia de atención de los afiliados, la obra social cuenta con 45 delegaciones y 624 empleados, entre ellos los operadores del servicio de atención telefónica gratuita que reciben un promedio de 3.100 lamadas y 600 mensajes de whatsapp por día.

Este centro de atención telefónica es una vía directa de contacto con los afiliados que atiende todos los días, inclusive los feriados, de 8 a 2 de la madrugada, y que opera desde hace más de 5 años.

A través de esta vía se gestionan derivaciones de pacientes de gravedad, mediante la comunicación con todos los sistemas públicos y privados en busca de una cama para el afiliado.

Las líneas de contacto son 0800-333-4776 de 8 a 20 y un número de WhatsApp (2920) 15475511 de 8 a 2 am.