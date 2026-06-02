Desde que asumió Javier Milei más de 200 altos funcionarios dejaron el Gobierno: cuál fue el ministerio con más bajas

Desde que Javier Milei asumió a la presidencia en 2023, más de 200 altos funcionarios del Sector Público Nacional (SPN) presentaron su renuncia o fueron removidos de sus cargo. Las salidas más recientes fueron las de Néstor Lamboglia, titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), y de José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

Dentro de todos los ministerios, el área de Economía que encabeza Luis Caputo es el que más registró bajas.

Las salidas del Gobierno desde 2023: las áreas con más bajas

Según un reporte realizado por el politólogo Pablo Salinas, citado por Infobae, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hubo un total de 258 altos funcionarios que se dieron de baja en el SPN. Teniendo en cuenta que la admnistración libertaria lleva en el poder más de 900 días, hubo una salida por cada 3,5 días.

Las áreas con más bajas fueron las de Economía (94 funcionarios), Capital Humano (30), Jefatura de Gabinete (27), Justicia (21) y Presidencia (18).

Si se descrimina por función, el informe refleja que hubo 8 cambios de ministros, 67 secretarios de Estado y 87 subsecretarios de Estado. Los otros fueron 11 bajas de titulares de unidad de gabinete de asesores y 82 en otros cargos.

Néstor Lamboglia y José García Hamilton, las últimas renuncias

Néstor Marcelo Lamboglia presentó este lunes su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el Gobierno para unificar la regulación de ambos servicios públicos. La salida se produjo a menos de un mes de haber sido designado para el cargo y en medio de una fuerte interna dentro del directorio.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el fin de semana un cambio en una de las áreas clave de su cartera. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, informó la salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio.