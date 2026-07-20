Viedma licitó la primera etapa del Plan de Asfalto 2026: qué barrios y calles serán pavimentados

El intendente Marcos Castro encabezó la apertura de sobres de una obra que permitirá pavimentar 17 cuadras en cuatro barrios. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma dio este lunes un nuevo paso en el Plan de Asfalto 2026 con la apertura de sobres de la licitación pública para ejecutar la primera etapa del programa, que contempla la pavimentación de 17 cuadras en distintos sectores de la ciudad.

El acto fue encabezado por el intendente Marcos Castro, quien destacó que esta etapa será financiada íntegramente con recursos municipales y que busca responder a uno de los principales reclamos de los vecinos.

Durante la apertura se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Ingeniería y Arquitectura, que cotizó los trabajos en 826.128.842 pesos. La propuesta será ahora evaluada antes de avanzar con la adjudicación de la obra.

Una demanda histórica de los barrios

Castro señaló que el proyecto surgió a partir del trabajo realizado junto a las juntas vecinales y de las consultas permanentes con los vecinos. «Gran parte de la demanda de los vecinos era: ‘¿Cuándo va a llegar el asfalto?’. Ahí entendimos que teníamos que empezar a gestionar una obra importante, muy demandada por la ciudad», afirmó.

El jefe comunal agregó que el municipio debió explicar el contexto financiero y planificar junto a las comunidades las prioridades para esta primera etapa.

Además de la pavimentación, el proyecto contempla la ejecución de cordón cuneta, badenes y desagües pluviales, con el objetivo de mejorar la durabilidad de la infraestructura y optimizar el escurrimiento del agua.

El secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón, explicó que las cuadras fueron seleccionadas en función de pedidos históricos de los vecinos y de la necesidad de mejorar la conectividad hacia establecimientos educativos y de salud.

«No solamente vamos a ejecutar el asfalto, sino también obras complementarias como cordón cuneta, badenes y obras pluviales para garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura», indicó.

Las calles que serán asfaltadas

La primera etapa del Plan de Asfalto 2026 alcanzará a cuatro barrios de Viedma:

Barrio Don Bosco

Savio, entre Mazzarello y San Francisco de Asís.

Savio, entre San Francisco de Asís y Patriarca.

San Francisco de Asís, entre Savio y Contín.

Savio, entre Patriarca y Flores del Campo.

Savio, entre Flores del Campo y Misiones Salesianas.

Barrio Santa Clara

Tierra del Fuego, entre La Pampa y Neuquén.

Tierra del Fuego, entre Neuquén y Santa Cruz.

Tierra del Fuego, entre Santa Cruz y Catamarca.

Tierra del Fuego, entre Catamarca y Schieroni.

Barrio Don Zatti

Murillo, entre Parisi y General Winter.

Beruti, entre Juan Manuel de Rosas y General Winter.

Barrio Belgrano

Calle Patagonia Argentina, desde Costanera.

Habrá una segunda y tercera etapa

El intendente aseguró que esta primera intervención forma parte de un programa de mayor alcance y confirmó que las próximas etapas dependerán del ingreso del financiamiento previsto.

«Estas 17 cuadras están garantizadas con recursos municipales y la segunda y la tercera etapa comenzarán cuando se acrediten los recursos del financiamiento. Este programa no se va a detener», sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de ampliar la red vial de la ciudad. «Viedma tiene más de 2.000 calles de tierra y poco más de 700 asfaltadas. El asfalto tenía que llegar y tenía que llegar para quedarse», concluyó.