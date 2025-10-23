Se aceleraron los cambios en el Gobierno antes de las elecciones: las bajas y quiénes suenan para sumarse

Por diferentes motivos, el presidente Javier Milei, aceleró los cambios en su gabinete y en una nueva señal al mercado financiero, designó este jueves al actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, como Ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein.

El nombramiento de Quirno reafirma la visión de Milei de alinear el gobierno detrás del programa económico y financiero para desde allí impulsar sus políticas de crecimiento.

Al comunicar la decisión, el gobierno destacó que Quirno es “un miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

En la misma línea, afirmó que “de esta forma, el presidente profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

Según se consignó, el foco de la gestión de Quirno será “abrir la Argentina al mundo” y “trabajar en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía”.

Asimismo, se planteó que “continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente” además de seguir “impulsando la batalla cultural que lidera Milei”.

Desde hace varios años Quirno es la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió diferentes posiciones en la función pública desde 2016. Primero fue su Coordinador de la Secretaría de Finanzas, con Caputo como Secretario y Alfonso Prat Gay como jefe del Palacio de Hacienda. En 2017 ascendió al cargo de Secretario cuando Caputo pasó a ser ministro y más tarde fue nombrado Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, desde donde comenzó a tejer sus relaciones con el mundo comercial.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. También fue compañero de Caputo en JP Morgan, institución en la que trabajó por más de 15 años.

Como actual secretario de Finanzas se caracterizó por mostrarse activo en redes sociales, cruzando a quienes cuestionaban el plan económico. Su figura quedó asociada a un meme con el que solía responder “Con qué pesos”, cuando se lo desafiaba con la posibilidad de una corrida cambiaria.

También estuvo presente en el famoso streaming con Milei y Caputo en el que hicieron un sketch con la frase: “El dólar flota”. Su participación en las redes se fue apagando a partir que fueron creciendo las dificultades que enfrenta el plan financiero.

Quirno formó parte de la delegación argentina que durante una semana negoció en Washington el rescate por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Una de las tareas que deberá encarar en el corto plazo es terminar de anudar el acuerdo comercial con Estados Unidos, que Werthein dejó inconcluso y por el que fue blanco de fuertes críticas. También deberá decidir sobre las más de 80 designaciones que realizó el ex canciller antes de su partida.

Con Quirno en la cancillería, quien amplía su poder es Luis Caputo quien ya controla toda el área de industria y comercio, los estratégicos sectores de energía y transporte, la crucial Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central.

Cuneo Libarona, afuera

En el caso de Justicia, el actual ministro, Mariano Cúneo Libarona, comunicó que el lunes dejará su cargo. La salida del abogado era una de los cambios casi cantados que se venían barajando en las últimas semanas.

Cúneo Libarona aseguró que se va «feliz” y con la tarea cumplida para dar paso a las reformas que en materia de Justicia deberá encarar el gobierno como por ejemplo la del Código Penal.

En la Casa Rosada aseguran que fue una salida “acordada” y que hubo planteos conflictivos. La salida formal está prevista para el lunes 27 de octubre.

La danza de nombres tiene como sucesor natural a Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, y hombre del riñón del asesor Santiago Caputo.

Luego aparece Guillermo Montenegro, el ex intendente de Mar del Plata, que el 7 de septiembre fue elegido como legislador de la provincia de Buenos Aires.

Otras de las versiones que cobró fuerza en las últimas horas es la posibilidad de una fusión de los ministerios de Justicia y Seguridad.