Licitación: definen el futuro de 1.100 hectáreas sin uso en cuatro parques industriales de Neuquén

El desarrollo de cuatro áreas sin infraestructura en parques industriales de Neuquén motivó la publicación de una convocatoria del Gobierno provincial. Se trata de un concurso de antecedentes destinado a elaborar los proyectos ejecutivos y el master plan de cada una de ellas.

Son alrededor de 1.100 hectáreas, en su mayoría sin parcelar, distribuidas en los parques de la capital provincial, Añelo, Plaza Huincul y Zapala.

Hipólito Salvatori, subsecretario provincial de Industria, explicó a Diario RÍO NEGRO el objetivo del proceso. Dijo que, con el concurso de antecedentes, se busca hallar empresas con experiencia en la redacción de proyectos ejecutivos para este tipo de desarrollos.

El proyecto ejecutivo, precisó el funcionario, tiene por finalidad determinar y describir cuáles son las obras necesarias para concretar una propuesta de inversión. Mencionó en especial los estudios para «saber cómo y dónde se tienen que hacer» las conexiones de los servicios básicos, las aperturas de calles y las mensuras de los lotes.

El concurso fue lanzado para planificar el futuro urbanístico, técnico y ambiental de 700 hectáreas de Añelo, 300 de Zapala y otras 100 divididas entre Plaza Huincul y el sector Z1 Sur del parque industrial de Neuquén

Parques industriales en Neuquén: cuándo y dónde se presentarán las ofertas

Los interesados tendrán tiempo para presentar sus propuestas hasta el 11 de diciembre de 2025 a las 10. Lo podrán hacer en la sede de Fiduciaria Neuquina S.A., ubicada en Juan Bautista Alberdi N° 250, piso 7, de la ciudad de Neuquén. Ese mismo día a las 11 se hará la apertura de sobres.

Junto a los estudios técnicos, las propuestas deberán prever también el impacto ambiental y la cotización final del desarrollo, a la que se sumará el costo fiscal de la tierra. «Eso nos mostrará cuánto costará todo», detalló el funcionario provincial.

Señaló que las zonas a explotar en los parques de Añelo y Plaza Huincul todavía no están parceladas. Y que ninguna de las cuatro tiene servicios. Además, la gran mayoría de las calles aún no fueron abiertas.

El predio de Zapala incluye también el proyecto ejecutivo del nodo multimodal que se prevé construir en el lugar.

Salvatori indicó que esa iniciativa intenta promover una «logística conjunta» entre la zona franca, el parque industrial, el transporte que se hace vía terrestre y las vías del ferrocarril. Estas últimas corresponden al ramal todavía operativo que llega desde Bahía Blanca y se extienden hasta el predio que ahora se busca utilizar.

En un comunicado se informó que el llamado se hará a través de Fiduciaria Neuquina S.A, por cuenta y orden del Fondo de Responsabilidad Social Empresa que se estableció por la ley provincial 2615.

Parques industriales en Neuquén: el detalle técnico del concurso

Concurso de Antecedentes N° 01/2025: Proyecto ejecutivo y master plan del Parque Industrial Provincial Ciudad de Neuquén – Sector Z1 Sur. Presupuesto oficial: $160.000.000.

Concurso de Antecedentes N° 02/2025: Proyecto ejecutivo y master plan del Parque Industrial Provincial Ciudad de Plaza Huincul. Presupuesto oficial: $225.000.000.

Concurso de Antecedentes N° 03/2025: Proyecto ejecutivo y master plan del Parque Industrial Provincial Ciudad de Zapala y Plataforma Multimodal. Presupuesto oficial: $196.000.000.

Concurso de Antecedentes N° 04/2025: Proyecto ejecutivo y master plan del Parque Industrial Provincial Ciudad de Añelo. Presupuesto oficial: $317.000.000.

Desde el Gobierno informaron que los pliegos no tienen costo y ya pueden solicitarse, de 8 a 15, al correo electrónico nmausegne@fiduciarianeuquina.com.