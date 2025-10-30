Reunión entre Javier Milei y gobernadores: solo cuatro provincias no participarán del encuentro clave

Desde la sede central del gobierno nacional se enviará un 7% más a Neuquén en 2026 por coparticipación federal. (Archivo)

El Gobierno nacional convocó para hoy, a las 17, a un grupo de 20 gobernadores considerados «dialoguistas», con el objetivo de avanzar en la discusión de acuerdos políticos. De esta importante reunión, quedaron excluidos cuatro mandatarios provinciales que han mantenido una postura más crítica, entre ellos Axel Kicillof de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó en declaraciones televisivas la decisión de no incluir a ciertos gobernadores. Francos señaló que el Presidente busca conversar con todos, «menos con aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras», haciendo referencia a que Kicillof «ha cuestionado todo del Gobierno».

En este sentido, Francos reflexionó que «no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina», y anticipó que en estas condiciones no se obtendría consenso. Sin embargo, no descartó futuras reuniones con Kicillof por temas concretos de la provincia de Buenos Aires.

Uno a uno, los gobernadores que no participarán de la reunión con Javier Milei

Los gobernadores que no fueron invitados a la cumbre son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), identificados como los opositores «más duros» por el Gobierno nacional.

Los gobernadores Alejandro Cornejo de Mendoza y Rolando Figueroa de Neuquén fueron invitados, pero por otros compromisos no asistirán y enviarán a sus vices.

La convocatoria se enmarca en la intención del jefe de Estado, expresada en un discurso anterior, de invitar a la «gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos».

El objetivo, según el Presidente, es «transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo» y sentar las bases para una «Argentina distinta».

Con Agencia de Noticias Argentinas.